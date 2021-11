Assurance-vie : encaissements de primes en hausse pour les acteurs privés

Une forte traction de l’épargne non-pair reflétant la substitution des dépôts à terme (FD)/petite épargne et le rallye des marchés des capitaux soutenant les plans d’assurance en unités de compte (Ulips), sont des moteurs probables.

La croissance des équivalents de primes individuels annualisés (APE) est restée forte en octobre 2021 pour les acteurs privés (+23 % en glissement annuel/19 % en TCAC 2 ans). Une forte traction de l’épargne non-pair reflétant la substitution des dépôts à terme (FD)/petite épargne et le rallye des marchés des capitaux soutenant les plans d’assurance en unités de compte (Ulips), sont des moteurs probables.

HDFC Life, SBI Life et Max Life ont enregistré une forte croissance de 33 %, 23 % et 22 % de l’APE individuel sur une base TCAC de deux ans. L’APE individuel d’ICICI Pru Life a augmenté de 23%, bien qu’inférieur à 35-40% au cours des deux derniers mois. La croissance de l’APE individuel sur 2 ans de Bajaj Allianz Life et de Tata AIA Life est restée forte à 29% et 19%, respectivement.

La croissance des APE individuels reste forte

La croissance globale de l’APE a été forte à 23% en GA pour les acteurs privés en octobre 2021, en baisse de 2% en GA pour LIC. Sur une base TCAC de deux ans, la croissance des APE individuels est passée pour les acteurs privés à 19 % en octobre 2021 contre 18 % en septembre 2021, 14 % en août 2021, 10 % en juillet 2021 et 4 % en juin 2021. Somme individuelle assurée est en baisse de 2% en glissement annuel pour les acteurs privés, signe d’une activité de protection individuelle atone. La somme assurée du groupe était en hausse de 24% en glissement annuel tandis que l’APE du groupe était en baisse de 6% en glissement annuel.

HDFC Life : l’APE global a augmenté de 19 % en glissement annuel grâce à une croissance de 21 % en glissement annuel de l’APE individuel (sur une base élevée). Sur une base TCAC de deux ans, la croissance des APE individuels à 33 % (15 – 31 % sur juillet-septembre 2021) a nettement dépassé la moyenne du secteur pour les acteurs privés (en hausse de 19 % en glissement annuel). Le montant individuel assuré est en baisse de 7% en glissement annuel. L’APE du groupe a augmenté de 5 % en glissement annuel, ce qui reflète probablement sa concentration sur le segment GTI.

ICICI Prudential Life : Il a signalé une croissance de 23 % en glissement annuel de l’APE individuelle ; au pair avec l’industrie, malgré une base faible. Sur une base TCAC de deux ans, l’APE individuelle est en baisse de 2% contre une croissance de 4% en septembre 2021 et une baisse de 2-11% par rapport à juin-août 2021. La faiblesse de la protection individuelle (somme individuelle assurée en baisse de 12% en glissement annuel) a probablement conduit au ralentissement de la croissance des APE individuels d’ICICI Prudential Life ; la croissance des Ulips, non-par et retraite devrait, selon nous, se compenser dans les prochains mois. L’APE du groupe a baissé de 3 % en glissement annuel tandis que la somme assurée du groupe était en hausse de 63 % en glissement annuel, ce qui indique probablement une forte croissance des activités d’assurance-vie de crédit.

Max Life : l’APE individuel de Max Life était stable en glissement annuel en octobre 2021 (sur une base élevée de 49 % en glissement annuel en octobre 2020).

Sur une base de deux ans, la croissance de l’APE individuel de Max Life est passée à 22 %, contre 12 % en septembre 2021, 10 % en août 2021 et 6 % en juillet 2021. Après avoir été à la traîne de la moyenne du secteur (base TCAC sur 2 ans) au cours des trois derniers mois , son APE individuelle a été relancé au cours du mois.

La croissance de l’APE du Groupe a également été forte à 69 % en glissement annuel.

Extraits édités du rapport Kotak Institutional Equities Research

