Assurance-vie et Covid-19; Quelque chose n’a pas de sens ⋆ 10z viral

On pourrait penser que pendant la pire pandémie depuis la grippe espagnole de 1918, les compagnies d’assurance-vie couvriraient leurs paris pour éviter des pertes importantes de Covid-19. Je n’ai pas rédigé de police d’assurance-vie depuis plusieurs années, alors je me demandais ce qui se passait? J’ai appelé l’un des courtiers avec qui je traite qui interagit avec des centaines de grands assureurs-vie pour avoir un aperçu de la façon dont la crise de Covid a changé leur activité.

Imaginez ma surprise quand elle a dit que c’était à peu près comme d’habitude ! L’année dernière, alors que l’hystérie ne faisait que s’intensifier, elle a déclaré que les sociétés avaient temporairement resserré la souscription et réduit le montant de la couverture qu’elles offriraient. Mais au fur et à mesure que le temps passait et que les données concrètes arrivaient, ces mêmes entreprises ont repris leurs activités comme d’habitude.

Je lui ai demandé spécifiquement si les assureurs-vie voulaient un test Covid dans le cadre du processus de souscription et elle n’en a répondu aucun à sa connaissance. Hmm, c’est assez intéressant n’est-ce pas ? La pandémie la plus meurtrière depuis des décennies s’abat sur le monde avec des mutations mortelles faisant des millions de vies innocentes et les compagnies d’assurance-vie s’en moquent.

J’ai également demandé si le coût par millier de couverture avait augmenté en raison de Covid et encore une fois, elle a dit non. Les taux étaient à peu près les mêmes qu’avant que la pandémie de Covid ne ravage la terre. Les compagnies d’assurance-vie sont très défavorables au risque. Ils n’aiment pas perdre de l’argent à cause de réclamations inutiles. Le fait qu’ils traitent Covid comme un non-événement devrait être un indicateur que quelque chose ne va vraiment pas dans l’ensemble du récit.

