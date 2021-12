Assurance-vie : la dynamique s’est maintenue en novembre

Séquentiellement également, le secteur a connu une croissance positive, les acteurs privés progressant de 7 % en glissement mensuel et le secteur de 5 %.

Les assureurs-vie indiens ont vu leur croissance s’accélérer en novembre 21 sur une base favorable avec un APE de détail en hausse de 26% en glissement annuel (pvt à 29% et LIC à 22%). SBI Life maintient une forte croissance (+30%). L’IPRU Life a quelque peu ralenti à 13% mais suivait l’est, tandis que HDFC Life était faible à 2%. Max Life a connu une nette amélioration à 36 %, ce qui a aidé le lancement du produit. Les garanties, les rentes et les ULIPs sont probablement restés solides. Une reprise séquentielle en termes de vente au détail est probable, mais une croissance à part entière sera à partir du quatrième trimestre.

La croissance reste forte en novembre 21 : les assureurs-vie ont continué d’afficher une solide croissance en glissement annuel en novembre-21, avec une croissance de l’APE du secteur de la vente au détail de 26 % en glissement annuel. Séquentiellement également, le secteur a connu une croissance positive, les acteurs privés progressant de 7 % en glissement mensuel et le secteur de 5 %.

SBI Life reste solide, Max Life surprend, IPRU Life en ligne : parmi les assureurs cotés, SBI Life a maintenu une forte croissance (+ 30 % en glissement annuel) pour le cinquième mois consécutif – probablement grâce à une poussée continue des agences et à une croissance dans toutes les gammes de produits. La croissance de Max Life a fortement augmenté pour atteindre 36% en glissement annuel (après 3 mois de croissance à un chiffre) – le lancement de nouveaux produits dans le segment pair et la poursuite de la progression des agences et d’Axis Bank ont ​​probablement aidé. La croissance d’IPRU Life a été un peu plus faible à 13% en glissement annuel – cependant sa croissance YTD est toujours impressionnante à 31% et la société reste sur la bonne voie pour atteindre ses prévisions FY23 VNB. HDFC Life a affiché un APE de détail plat (en hausse d’environ 2 % en glissement annuel) – quelque peu décevant, bien que la société ne soit pas trop préoccupée par la sous-performance d’un mois et que la base était quelque peu élevée pour HDFCL par rapport à ses pairs. Parmi les assureurs non cotés, Bajaj et Tata ont affiché une croissance saine de 71 %/60 % en glissement annuel, tandis que Birla était modérée à 10 %.

Les produits d’épargne sont probablement restés solides, la protection du crédit a dominé du côté du terme : par produit, nous pensons que l’épargne non nominale a probablement maintenu le cap avec la baisse des taux à court terme au cours du mois aidant. Les rentes présentent une opportunité structurelle et auraient contribué équitablement à la croissance globale du 21 novembre. Les ULIP sont également probablement restés solides, même si le marché des capitaux a été quelque peu volatil au cours du mois. Sur le plan des ventes au détail, la croissance serait toujours, selon nous, principalement une histoire au quatrième trimestre après la hausse des prix de la réassurance. La protection du crédit serait restée solide grâce à l’amélioration des tendances de décaissement.

Force à maintenir pendant le reste du S2 : Le taux d’exécution des primes devrait rester élevé pendant le reste du S2 et devrait afficher une traction séquentielle, bien que la base favorable se modère quelque peu au T4. La retarification induite par la réassurance dans la protection à terme de détail reste un élément contrôlable clé – la plupart des acteurs ont indiqué protéger les marges et nos discussions avec les entreprises et les distributeurs suggèrent que la forte demande est susceptible d’absorber la hausse des prix.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.