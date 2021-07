Assurance vie : les acteurs privés enregistrent une forte croissance des primes au T1

Les perturbations liées au verrouillage et les normes de distanciation sociale ont entraîné une modération dans les affaires ; les ajouts d’agents sont restés robustes.

L’assurance vie a enregistré une forte croissance (26-47%) de l’équivalent de primes annualisé individuel (APE) au cours du T1FY22 (sur une base faible de 1TFY21). Hors SBI Life (en baisse de 12% en glissement annuel en raison d’une base élevée), l’APE du groupe (en hausse de 77 à 240 % en glissement annuel) a été solide pour tous les acteurs sur une base basse du T1FY21.

Sur une base TCAC de deux ans, l’APE individuel a baissé de 1 % pour HDFC Life, de 8 % pour SBI Life et de 15 % pour ICICI Prudential Life. Le TCAC individuel sur deux ans de Max Life était solide à 14 %, grâce à une forte traction des affaires via le canal Axis Bank. D’autres acteurs avec de nouveaux partenariats de bancassurance comme Bajaj Life et Tata AIA Life ont enregistré un TCAC individuel sur deux ans de 22% et 11% au 1QFY22. Les perturbations liées au verrouillage et les normes de distanciation sociale ont entraîné une modération dans les affaires ; les ajouts d’agents sont restés robustes.

Versement individuel non unique assuré

Le montant individuel assuré pour les joueurs privés a baissé de 14 % en glissement annuel au T1FY22 ; SBI Life était cependant en hausse de 50 % en glissement annuel. La baisse du montant individuel assuré pour la plupart des acteurs reflète probablement la reprise des polices d’assurance en unités de compte (Ulips) au cours du trimestre et des affaires à plus court terme.

L’augmentation des tarifs à terme après la hausse des taux de réassurance et le resserrement des écrans (comme l’insistance sur les pré-médicaux, etc.) ont entraîné une baisse de la traction dans ce segment au cours des 2-3 derniers trimestres. Notamment, la hausse des tarifs de SBI Life est moins importante par rapport à ses pairs.

La somme assurée du groupe a augmenté de 2,3 fois en glissement annuel au premier trimestre de l’exercice 22 pour les acteurs privés, soit une croissance supérieure à 42 % en glissement annuel de l’APE, reflétant l’augmentation des activités de protection du crédit jusqu’au premier trimestre de l’exercice 21. Nous nous attendons à ce que la plupart des banques/NBFCS offrent des décaissements élevés en glissement annuel.

Montée dans les Ulips

La valeur des marges des nouvelles affaires (VNB) au premier trimestre de l’exercice 22 (avant les provisions de la deuxième vague de Covid-19) sera probablement l’interaction de l’augmentation du qoq d’Ulips et du ralentissement des affaires à terme mettant une certaine pression par rapport à l’augmentation de la traction sur les politiques de retraite et de retraite qui stimulent l’expansion ; des volumes plus élevés et des crédits de groupe en glissement annuel seront également de bon augure.

Nous prévoyons une expansion de 70 à 700 points de base en glissement annuel de la marge VNB pour HDFC Life, Max Life et SBI Life, entraînée par une part plus élevée des activités d’épargne sans valeur nominale. La marge VNB d’ICICI Prudential Life sera probablement stable en glissement annuel (la base élevée du premier trimestre de l’exercice 21 reflète un mix de protection élevé ; la hausse des Ulips cette année est compensée par l’augmentation des activités hors pair et de retraite). Sur une base trimestrielle, la hausse des Ulips exercera une pression sur la marge VNB, bien que la forte traction des activités sans participation et des rentes apportera probablement un soutien.

Extraits édités du rapport Kotak Institutional Equities Research

