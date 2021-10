Assurance-vie : les assureurs-vie privés devraient enregistrer une forte croissance au cours de l’EX22

Les leaders du secteur privé sont les mieux placés pour proposer des solutions innovantes à la demande de protection contre les risques de mortalité et de longévité.

Le secteur indien de l’assurance-vie, deux décennies après sa libéralisation, est à un point d’inflexion. Il est sur le point d’entrer dans une ère de rebond de la croissance sur plusieurs décennies, alimentée par la croissance économique et des changements démographiques favorables dans un contexte d’écart de protection contre la mortalité et d’épargne de longévité (retraite) très élevé et croissant.

Écart de protection contre la mortalité

L’Inde a l’un des déficits de protection contre la mortalité et de financement des retraites les plus élevés et les plus croissants au monde. L’écart de protection contre la mortalité en Inde s’élève à 16,5 billions de dollars. L’écart de financement de la retraite devrait atteindre 85 000 milliards de dollars d’ici 2050, à un TCAC de 10 %. Ces doubles défis offrent aux assureurs-vie une opportunité de croissance significative sur plusieurs décennies. Ces moteurs de croissance structurels devraient garantir que le secteur de l’assurance-vie continuera à générer un TCAC total des primes de plus de 15 % au cours des deux prochaines décennies. La combinaison de la portée de la marque et de la distribution, associée à des innovations dans les offres, devrait aider les grands acteurs privés à continuer de gagner des parts de marché avec une meilleure rentabilité à mesure que les avantages de l’évolution de la gamme de produits se font sentir.

Assureurs du secteur privé

Les leaders du secteur privé sont les mieux placés pour fournir des solutions innovantes à la demande de protection contre les risques de mortalité et de longévité. Les sept principaux acteurs privés ont augmenté leur part de marché d’équivalent de prime annuelle (APE) de détail à 49 % au cours de l’exercice 21, contre 30 % au cours de l’exercice 06. Nous pensons que cette tendance va se poursuivre.

Valeur des nouvelles affaires (VNB)

Aidés par la base favorable de l’EX21, les assureurs vie privés devraient afficher une forte croissance des affaires nouvelles sur l’EX22. Au-delà de l’EX22, les facteurs structurels sous-jacents de la demande devraient les aider à générer une croissance de 15 %. Ceci, ainsi qu’une expansion progressive de la marge résultant des changements de gamme de produits et du levier d’exploitation, devrait propulser la croissance de la VNB à plus de 20 %.

Environnement réglementaire

Le gouvernement et l’organisme de réglementation ont pris conscience des défis découlant de l’écart croissant de la mortalité et de la protection de la longévité. Ils ont été très proactifs pour faciliter la croissance des produits d’assurance décès et de retraite. L’environnement politique plus large devrait continuer à aller dans la même direction, et les réformes réglementaires telles que le cadre de solvabilité fondé sur le risque tant attendu et les IFRS devraient être mises en œuvre de manière mesurée sans aucune action instinctive.

Extraits édités du rapport Emkay sur le secteur des assurances

