Assurance vie: les collectes de primes en hausse de 90% en mars 2021

Les assureurs-vie ont signalé une croissance stellaire de l’équivalent de primes annualisées individuelles (APE) de 90% d’une année sur l’autre (en glissement annuel) en mars 2021 (sur une base faible), se traduisant par une croissance de 40% en GA au T4FY21 et de 8% en GA pour l’EX21. Le TCAC des APE individuels sur deux ans était cependant modeste à 7% en mars 2021 et 6% pour FY21.

Performance des acteurs privés

Les acteurs privés ont signalé une croissance de 8% en glissement annuel de l’APE individuelle pour l’exercice 21, nettement plus élevée que les attentes initiales au début de la pandémie. Le TCAC individuel de l’APE à deux ans était modeste à 6%, inférieur au TCAC à 4 ans de 12%.

La protection individuelle a soutenu la croissance au premier semestre 21, tandis que les plans d’assurance en unités de compte (Ulips) ont commencé à se relancer à partir du troisième trimestre de 21. La demande d’épargne non paritaire a conservé une forte dynamique tout au long de l’année, reflétant vraisemblablement la préférence des investisseurs de se cantonner à un taux fixe dans un régime de taux en baisse, associée à une augmentation de l’appétit des assureurs-vie pour souscrire à ces produits en raison de la disponibilité des FRA.

La durée de vie du crédit était faible au S1FY21 en raison de la baisse des volumes de décaissements, mais s’est rapidement redressée au S2FY21; les décaissements de crédits immobiliers ont atteint des sommets pour la plupart des acteurs au second semestre, portés par une forte croissance des ventes immobilières. Le LIC a signalé un TCAC individuel d’APE de 2% sur deux ans au cours de l’exercice 21.

Préparer le terrain pour un FY22 solide

Nous nous attendons à ce que les compagnies d’assurance-vie affichent une forte croissance des APE individuels en FY22 (sur une base faible), tirée par (1) la reprise des ULIP (les entrées orientées actions ont été positives après neuf mois en mars 2021), (2) la poursuite de la traction dans les -Produits fondés sur les pensions et les rentes le marché reste sur le point de croître en raison de la pénurie d’instruments à revenu fixe à haut rendement, (3) de la reprise de la durée de vie de crédit par rapport aux creux de l’exercice 2021 et (4) de l’aversion au risque élevée qui pousse la demande de protection individuelle dans la dernière partie de l’année -les ventes de polices de protection ont tendance à reprendre après une pandémie. Nous prévoyons que la marge de VNB restera forte en raison d’une combinaison d’épargne à forte marge et de produits à terme, tempérée par la croissance des ULIP.

Les acteurs privés gagnent des parts de marché

L’accent mis sur l’ajout de nouveaux produits, la diversification du mix de canaux, l’augmentation des capacités numériques des canaux propriétaires et le passage à des canaux non essentiels (ex. Agrégateurs Web) ont conduit à une augmentation progressive de la part de marché des acteurs privés dans l’entreprise individuelle. La part de marché globale des APE individuels a augmenté à 40,3% en FY21 contre 43,8% en FY18 et 60% en FY15.

Nous nous attendons à ce que de meilleures capacités numériques génèrent une croissance plus élevée pour les acteurs privés au cours des prochains mois de verrouillages locaux.

Extraits édités du rapport Kotak Institutional Equities Research

