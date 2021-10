Assurance-vie : les joueurs privés gagnent, aidés par l’augmentation de la taille des billets

Ceci indique que la part des Ulips et de l’épargne hors pair a augmenté dans l’entreprise individuelle.

Le secteur de l’assurance-vie a enregistré une forte croissance en septembre 2021, la prime reçue pondérée au détail (RWRP) augmentant de 30 % en glissement annuel (en glissement annuel). La forte croissance en septembre 21 a stimulé la croissance du RWRP YTD FY22 qui s’élevait à 19,6% contre 16,7% en août 2021.

La croissance du RWRP de LIC a rebondi à 22% en septembre 21, aidant sa croissance YTDFY22 à atteindre 3,7%. Les acteurs privés ont maintenu leur dynamique de croissance et ont affiché une croissance du RWRP de 35% en glissement annuel en septembre 21, poussant la croissance YTD FY22 à 32% en glissement annuel. Sur une base de deux ans, le RWRP de l’industrie a enregistré un TCAC de 5,2% pour l’exercice YTD 22, contre 2,4% au 21 août, entraîné par un TCAC de 8,1% pour le secteur privé et de 0,9% pour le PFR.

Au cours de ces deux années, les acteurs privés ont augmenté leur part de marché en RWRP à 62,2 % contre 59 %. Dans l’ensemble, les développements de l’EX22 valident la tendance à long terme d’un déplacement progressif du marché de l’assurance-vie de détail vers des acteurs privés, avec une forte portée de marque et de distribution.

Les acteurs privés montent en puissance

La croissance pour les joueurs privés semble être largement tirée par une augmentation de la taille des billets, car le nombre de nouvelles polices de vente au détail a augmenté d’un maigre 3,4 % en glissement annuel. L’augmentation de la taille des billets reflète probablement les changements dans la gamme de produits vers les ULIP et les produits sans épargne nominale. LIC a rebondi avec une croissance de 22% en glissement annuel du RWRP en septembre 21, ce qui a porté la croissance du RWRP en glissement annuel à 3,7% en glissement annuel.

Le nombre de polices individuelles pour LIC a augmenté de 19,7 % en glissement annuel pour l’exercice YTD 22. Les faibles ventes de produits de rente à prix élevé et la moindre concentration sur les Ulips semblent nuire à la croissance de LIC. Ces éléments corroborent la tendance à long terme d’un glissement progressif du marché de l’assurance vie de détail vers de grands acteurs privés disposant d’une marque forte et d’un large réseau de bancassurance.

HDFC Life enregistre une croissance modeste

Pour l’exercice YTD FY22, HDFC Life a signalé une croissance du RWRP de 22 % en glissement annuel et une croissance du WRP de 24 % en glissement annuel. Ces taux de croissance semblent modérés par rapport aux meilleurs pairs, mais cela correspond à une croissance de 2% en glissement annuel du RWRP en septembre 20 pour YTD FY21. Le TCAC RWRP à 2 ans était solide à 11,6 %. La croissance du RWRP semble être largement due à la croissance de la taille des billets, le nombre de polices individuelles ayant baissé de 8 % en glissement annuel. Ceci indique que la part des Ulips et de l’épargne hors pair a augmenté dans l’entreprise individuelle.

