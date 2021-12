Assurance-vie : ne laissez pas votre police d’assurance expirer

Si la prime n’est pas payée à l’échéance, les assureurs accordent un délai de grâce qui est de 15 jours si la prime est payée par mensualités et de 30 jours si la prime est payée sur une base trimestrielle, semestrielle ou annuelle.

S’il est important de souscrire une police d’assurance-vie pour subvenir aux besoins financiers des personnes à charge en cas de décès prématuré du preneur d’assurance, il est tout aussi important de payer les primes de renouvellement à temps afin que la police n’expire pas. Si une police expire, non seulement il ne pourra pas obtenir de réclamation, mais il ne pourra même pas la faire revivre après un certain temps.

Ne pas renouveler une police d'assurance même pendant la période de grâce va à l'encontre de l'objectif d'acheter une couverture. Les assureurs envoient des courriers et des messages un mois avant l'échéance du renouvellement d'une police.

Délai de grâce pour expirer

Si la prime n’est pas payée même pendant la période de grâce, la police expire et toutes les prestations couvertes par la police sont résiliées. Alors que certaines entreprises organisent des campagnes spéciales pour raviver les polices en déchéance, les assurés doivent vérifier les détails de la police et contacter l’assureur pour réactiver une police en déchéance. Un titulaire de police doit noter que la police est toujours en vigueur pendant la période de grâce. Ainsi, si quelque chose arrivait au preneur d’assurance pendant cette période, le prête-nom serait toujours admissible aux réclamations et à tous les autres avantages associés aux termes et conditions de la police.

Afin de promouvoir la pérennité des polices d’assurance-vie et de combler l’écart créé par la sortie des agents d’assurance dans le service aux acheteurs d’assurance-vie, l’organisme de réglementation des assurances a établi des normes selon lesquelles les compagnies d’assurance attribuent les polices d’assurance-vie orphelines échues aux agents d’assurance individuels dont l’enregistrement est en Obliger. Les coordonnées du mandataire seraient communiquées par l’assureur au preneur d’assurance concerné.

Faire revivre la couverture

En assurance vie, les assureurs prévoient une période de remise en vigueur de deux à cinq ans pour faire revivre une police. En fait, les directives de l’Autorité de réglementation et de développement des assurances stipulent que toutes les polices d’assurance-vie souscrites avant 2019 auront une période de reconstitution maximale de deux ans et les polices souscrites après cela auront une période de reconstitution maximale de cinq ans et après quoi la police sera résiliée. . Si la prime n’est pas payée pendant le délai de grâce et expire, l’assuré n’aura plus aucune couverture et ne sera admissible à aucune prestation de décès. Cependant, s’il est rétabli, les avantages continueront à nouveau.

Un preneur d’assurance doit lire le document qui souligne les critères de réactivation de la police déchéance et entrer en contact avec l’assureur. Pour réactiver une police expirée, le preneur d’assurance devra signer un formulaire de réactivation standard, soumettre une preuve d’assurabilité continue et devra peut-être passer un examen médical dans un centre médical désigné de l’entreprise.

Une fois que la compagnie accepte la police expirée pour la reprise, le preneur d’assurance devra payer la prime pour toutes les années depuis la déchéance de la police ainsi que les intérêts sur les primes impayées, les taxes applicables et même le montant de la pénalité pour non-paiement des primes. La police renouvelée peut avoir de nouvelles conditions générales.

Bien que vous puissiez penser à acheter une nouvelle police au lieu de faire revivre la police périmée, notez que la prime d’une nouvelle police sera beaucoup plus élevée que celle de l’ancienne en raison du changement d’âge et de l’état de santé de l’assuré. De plus, le preneur d’assurance n’obtiendra pas le bonus accumulé dans la police déchéance.

Idéalement, pour payer la prime de renouvellement, l’assuré doit établir des instructions permanentes dans une banque pour les services de compensation électronique. Cela garantira que les primes d’assurance-vie sont payées à temps et que les polices n’expirent pas.

