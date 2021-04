Assurance vie: plan temporaire avec remboursement de prime non viable

Cependant, les produits d’assurance temporaire eux-mêmes peuvent être de différents types.

Avoir une protection d’assurance-vie adéquate en place est une nécessité de nos jours. Il garantit que les membres de la famille à charge ne sont pas laissés pour compte en cas d’invalidité ou de disparition soudaine de l’assuré. Cela dit, il est toujours plus sage de séparer l’assurance et l’investissement. En tant que tel, il pourrait être une meilleure idée d’opter pour une police d’assurance temporaire standard que les produits d’assurance-vie traditionnels comme les plans de dotation qui offrent une somme relativement inférieure assurée à des primes plus élevées. Les fonds économisés en optant pour une police d’assurance temporaire peuvent être investis en fonction des attentes de rendement et de la tolérance au risque pour obtenir des rendements globaux plus élevés.

Cependant, les produits d’assurance temporaire eux-mêmes peuvent être de différents types. Il existe des plans à terme simples et aussi quelques variantes qui renvoient la prime à la fin de la durée du contrat. Alors, devriez-vous y aller? Discutons des caractéristiques d’un plan à terme et d’un plan de retour de prime à terme (TROP) pour trouver la réponse.

Plan à terme et plan à terme avec remboursement de prime

Un plan à terme offre une couverture à vie pendant un certain nombre d’années. La prime d’un plan à terme est déterminée en fonction de l’âge de l’assuré et de la taille de la couverture de la police, entre autres facteurs. Ces primes sont généralement inférieures à celles de la plupart des autres produits d’assurance-vie, car il n’y a pas de prestations à l’échéance ni de frais de placement pour l’assureur concerné. Les plans temporaires se déclinent en différentes variantes en fonction du type de primes et des paiements de sinistres.

En règle générale, vous pouvez choisir la fréquence de paiement des primes pour être mensuelle, trimestrielle, annuelle, forfaitaire à un moment ou pour une certaine période. De même, il existe différents plans de paiement, comme un plan de paiement mensuel fixe, un plan de paiement mensuel croissant, un paiement forfaitaire, etc. Vous pouvez choisir un plan à terme basé sur ces deux facteurs selon les besoins de les membres de votre famille à charge. Vous pouvez également inclure des options d’avenant à votre plan à terme au moment de l’achat pour le rendre plus complet, bien que cela puisse le rendre plus coûteux.

Un plan à terme avec remboursement de prime (TROP), en revanche, est un plan à terme avec une caractéristique supplémentaire d’une prestation de survie. Cela implique que si vous, en tant qu’assuré, survivez jusqu’à l’échéance du TROP, vous récupérerez la totalité de la prime. Vous pouvez également obtenir un prêt contre une police TROP en fonction de sa valeur libérée et sous réserve des conditions applicables et en vertu de la politique – ce qui n’est pas possible avec un plan à terme standard.

Vous pouvez également payer les primes d’un TROP en plusieurs fois ou en une seule fois au début de la police. Cependant, la prime pour un TROP est plus élevée qu’un plan à terme standard pour la même somme assurée. C’est parce que le coût associé au TROP, que ce soit le coût d’investissement des primes ou d’administration de la police, est plus élevé qu’une police d’assurance vanille.

Lequel devriez-vous opter?

Les TROP sont souvent annoncés comme des «polices d’assurance-vie gratuite» pour attirer les acheteurs en montrant que l’assuré n’a rien à payer s’il survit à la durée du contrat. Cependant, la réalité pourrait être un peu plus compliquée. En fait, les TROP impliquent généralement des obligations de primes beaucoup plus importantes qu’un plan à terme de taille de couverture identique. En outre, la valeur réelle du montant de la prime retournée à la fin de la durée de la police dans le cadre d’un TROP sera beaucoup moins élevée en raison de l’inflation. Ainsi, la différence de primes pour un plan à terme et un TROP à somme égale assurée pourrait plutôt être investie dans des instruments alignés sur l’appétit au risque de l’assureur pour constituer un corpus beaucoup plus important.

Il n’est pas rare que les gens investissent dans les TROP en tant que mesure d’économie d’impôt de dernière minute sans y réfléchir beaucoup. Il pourrait être préférable d’acheter un produit d’assurance temporaire standard pour une somme adéquate assurée à des primes moins élevées. Les fonds excédentaires peuvent être investis dans des fonds communs de placement ELSS, des FD à économie d’impôt, des PPF, des NPS ou des VPF en fonction de votre appétit pour le risque et de vos besoins de liquidité pour constituer un corpus plus important tout en vous aidant à épuiser les avantages de déduction fiscale à votre disposition.

L’écrivain est PDG de BankBazaar.com

