Assurance vie : taux de rente bloqué avec Saral Pension

Après les directives du régulateur des assurances, les compagnies d’assurance-vie lancent Saral Pension, un plan standard de rente immédiate qui offre les mêmes termes et conditions pour tous les assureurs-vie. Le plan de rente immédiate individuelle à prime unique, non liée, sans participation, offre des taux garantis à vie, dès l’achat, ce qui permet aux clients de faire plus facilement un choix éclairé. Les caractéristiques simples et les conditions générales standard réduiront également les ventes abusives de produits d’assurance-vie. Les plans de rente garantissent que l’on continue à vivre une vie confortable même après la retraite. Lors du paiement d’un montant forfaitaire, un titulaire de police peut choisir un type de rente parmi deux options disponibles : rente viagère avec remboursement de 100 % du prix d’achat ou rente viagère au dernier survivant avec remboursement de 100 % du prix d’achat au décès du dernier survivant .

L’option vie conjointe fonctionne bien pour ceux qui souhaitent étendre la prestation à leur conjoint. La garantie à vie sur la rente à recevoir indépendamment des changements de taux d’intérêt à l’avenir rend le produit vraiment attrayant. L’âge minimum d’adhésion à la police est de 40 ans et le maximum est de 80 ans.

Se prémunir contre la volatilité

La police offre aux assurés la possibilité de recevoir un revenu garanti à une fréquence annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Il offre une facilité de prêt au preneur d’assurance après six mois de l’achat en cas de difficulté financière. La police peut être rachetée à tout moment après six mois si le rentier ou le conjoint ou l’un des enfants du rentier est diagnostiqué comme souffrant de l’une des maladies graves spécifiées. Au rachat, 95 % du prix d’achat sera versé au rentier après déduction du montant impayé du prêt et des intérêts sur le prêt, le cas échéant. Au paiement de la valeur de rachat, la police sera résiliée.

Srinivasan Parthasarathy, actuaire en chef, HDFC Life, affirme que les régimes de rente conviennent aux personnes proches de l’âge de la retraite ou déjà à la retraite. « Ces plans peuvent servir de protection contre les volatilités du marché et la baisse des taux d’intérêt. On commence à recevoir des paiements réguliers juste après l’achat du produit, ce qui assure un revenu stable et régulier avec des taux de rente immobilisés pour le reste de sa vie », dit-il.

Bikash Chaudhary, actuaire nommé et directeur des risques, Future Generali India Life Insurance, affirme que le produit aidera les clients à atteindre l’indépendance financière pendant leurs années de retraite sans se soucier de l’évolution des taux d’intérêt à l’avenir. « Un produit aussi simple permettra aux clients de faire plus facilement un choix éclairé », dit-il.

Prix ​​des produits

La tarification du produit est laissée aux assureurs. Les taux de rente devront être calculés sur la base de principes actuariels. Le montant minimum de la rente sera de 1 000 Rs par mois, 3 000 Rs par trimestre, 6 000 Rs par semestre et 12 000 Rs par an. Il n’y a pas de limite maximale pour la rente et les assureurs peuvent payer des taux de rente plus élevés pour les gros prix d’achat. Les assureurs paient également un taux plus élevé si la police est souscrite en ligne. Le preneur d’assurance devra payer l’impôt à son taux marginal sur le montant de rente reçu.

Les assureurs devront calculer les taux de rente par tranche – tranche 1 : moins de Rs 2 lakh ; Bande 2: Rs 2-5 lakh; Bande 3: Rs 5-10 lakh; Bande 4: Rs 10-25 lakh; et Bande 5: au-dessus de Rs 25 lakh. En cas de rente réversible, les compagnies d’assurance-vie calculeront les taux de rente en fonction de la différence d’âge réelle entre le rentier principal et son conjoint.

Un titulaire de police peut contracter une avance sur la police, à la condition que le montant maximal de l’avance soit tel que le montant d’intérêt annuel effectif payable sur l’avance ne dépasse pas 50 % du montant de la rente annuelle payable en vertu de la police. Les assureurs récupéreront les intérêts sur le prêt sur le montant de la rente payable en vertu de la police et s’accumuleront selon la fréquence de paiement de la rente en vertu de la police. L’encours du prêt sera recouvré sur le produit de la réclamation en vertu de la police. Cependant, le rentier a la possibilité de rembourser le capital du prêt à tout moment pendant la période de versement de la rente.

