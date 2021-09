Assurance vie : Tendance à la hausse de la croissance des primes des acteurs privés

Des marchés de capitaux dynamiques soutenant la reprise des plans d’assurance en unités de compte (Ulips) et la poursuite d’une forte dynamique dans les segments de l’épargne sans participation et des rentes sont probablement des moteurs pour les acteurs privés.

Les compagnies d’assurance-vie privées ont fait état d’une amélioration progressive de la croissance de l’équivalent de primes annualisé individuel (APE) au cours des derniers mois, en hausse de 39 % en glissement annuel en août 2021, de 31 % en glissement annuel en juillet 2021 et de 16 % en glissement annuel en juin 2021. sur une base basse de 6 % de baisse en glissement annuel en août 2020 et de 7 % en glissement annuel chacun en juillet 2020 et juin 2020.

En tant que tel, une base faible et des tendances en amélioration d’un mois à l’autre (maman) soutiennent une forte croissance. Le TCAC individuel de l’APE sur deux ans est passé à 14% en août 2021, contre 10% en juillet 2021 et 4% en juin 2021, indiquant une amélioration des tendances maman. Des marchés de capitaux dynamiques soutenant la reprise des plans d’assurance en unités de compte (Ulips) et la poursuite d’une forte dynamique dans les segments de l’épargne sans participation et des rentes sont probablement des moteurs pour les acteurs privés.

À mesure que l’effet de base s’atténuera progressivement, la croissance en glissement annuel devrait ralentir légèrement, même si la forte demande pour certains produits devrait soutenir une croissance robuste au cours des prochains mois. Ainsi, les tendances globales de croissance restent encourageantes. L’APE Groupe est en baisse de 1% en glissement annuel en août 2021 pour les acteurs privés.

Performance des assureurs-vie

L’APE individuel global du PFR a baissé de 5 % en GA en août 2021 (en baisse de 4 % en GA en juillet 2021 et en hausse de 1 % en GA en juin 2021). La base est cependant plus élevée que celle des acteurs privés. Le TCAC individuel de l’APE sur deux ans était faible à -2% contre 14% pour les pairs privés. Une croissance robuste de 18 % en glissement annuel dans l’APE du groupe a toutefois conduit à une croissance modérée de 2 % en glissement annuel dans l’APE global.

HDFC Life résiste bien malgré une base élevée. Il a fait état d’une croissance de 17 % en glissement annuel de l’APE global, entraînée par une forte croissance de 27 % en glissement annuel de l’APE individuelle, alors même que l’APE du groupe était en baisse de 32 % en glissement annuel. Le TCAC APE individuel sur deux ans à 20 % était supérieur à la moyenne des pairs privés à 14 %. La forte baisse de l’APE du groupe reflète probablement une position prudente dans les affaires à terme du groupe.

La reprise d’ICICI Prudential Life est en bonne voie puisqu’elle a enregistré une croissance de 36 % en glissement annuel de l’APE global, entraînée par une croissance de 34 % en glissement annuel de l’APE individuel et de 59 % en glissement annuel de l’APE du groupe. Le TCAC APE individuel sur deux ans était faible à -2% en raison de la baisse des volumes au cours de l’exercice 2021 (de -10% à -11% en glissement annuel au cours des deux derniers mois et de 15% en baisse au T1FY22). La diversification du mix produits et les nouveaux partenariats de bancassurance ont permis un redémarrage progressif des APE.

Max Life a fait état d’une croissance annuelle modeste de 9 % de l’APE individuelle ; 10 % d’individu sur deux ans pour août 2021 et 6 % pour juillet 2021 est inférieur à la moyenne pour les pairs privés avec une croissance de 14 % et 10 %, respectivement. Même si Max Life a surperformé l’industrie en termes de croissance depuis le début de la pandémie, elle semble avoir un peu ralenti au cours des trois derniers mois.

Extraits édités du rapport Kotak Institutional Equities Research

