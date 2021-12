Assurance-vie : Une nouvelle vie, et pas seulement un outil d’économie d’impôt

Les assureurs se concentreront de plus en plus sur des offres groupées avec des fonctionnalités hybrides, des solutions innovantes ponctuelles ou basées sur le contexte



Par Kamlesh Rao

Bien que l’année 2021 ait eu son lot de défis, elle a également eu plusieurs opportunités principalement dues à une prise de conscience accrue et à un besoin de protection qui a aidé le secteur de l’assurance-vie à transformer les vents contraires en vents arrière. Aux côtés des clients dans leur « moment de vérité », les assureurs du monde entier ont commencé à fournir des solutions de protection pour aider les gens à lutter contre le Covid-19.

Des mesures proactives ont été prises pour rendre les processus faciles et les interactions transparentes, afin de mieux gérer la deuxième vague. Les sinistres ont commencé à frapper et, couplés à des modifications opérationnelles, ont créé une certaine pression pour les assureurs. Malgré cela, les assureurs-vie ont intensifié leur jeu pour faire face à la situation et ont veillé à ce que leurs clients soient bien accompagnés.

L’innovation produit pour répondre aux besoins émergents

L’industrie a vu les attentes des clients pivoter et les entreprises innover dans leurs propositions de valeur pour suivre le rythme. Le client averti avait besoin de solutions qui couvriraient les risques spécifiques associés à ses besoins de vie uniques. Ce changement dans le comportement d’achat a incité les organisations à « penser comme un client ». La personnalisation des produits d’assurance-vie a fait un bond en avant en 2021 et plusieurs produits simples et différenciés pouvant être adaptés aux besoins émergents des assurés sont entrés sur le marché.

Pression sur les prix aucune barrière pour les plans à terme

La pandémie a incité les particuliers à opter pour des polices d’assurance-vie pour protéger et économiser leurs finances. Cette prise de conscience, conjuguée à l’émergence de la deuxième vague, a suscité un intérêt accru pour la protection pure (plans à terme), malgré une hausse de leurs taux de cotisation. Cette tendance a renforcé le fait qu’au cours de la dernière année, l’assurance-vie a évolué, passant d’un simple outil d’économie d’impôt à une solution de protection financière complète et fiable pour les particuliers.

Rendre l’expérience facile

La préférence des clients pour des processus simples et des canaux numériques a incité les assureurs-vie à étendre davantage leurs canaux de service, offrant plus d’options pour s’engager via des succursales physiques, des centres de contact téléphoniques, des chatbots, WhatsApp, des applications mobiles, des médias sociaux, etc. au centre de la scène en 2021. Cela a permis aux clients et aux assureurs de s’engager en temps réel, sur les canaux souhaités, pour permettre des résolutions plus rapides.

Perspectives 2022, une autre année différenciée

Le secteur se prépare bien pour faire de 2022 une autre année différenciée et pleine de promesses. Les clients d’aujourd’hui ont pris conscience de la nécessité et du potentiel réel de l’assurance-vie. Ceci, associé à des revenus plus élevés, à l’inflation des soins de santé, au besoin de planification de la retraite et au besoin accru de protection contre la mortalité, devrait offrir les vents favorables nécessaires au secteur de l’assurance-vie et influencera deux tendances vitales :

Affinité envers les produits d’assurance-vie

Les individus continueront à assurer leurs futures responsabilités financières avec des plans à terme et des plans de rendement garanti. Il y aura également une demande accrue de produits pour enfants et de solutions de retraite. Le bien-être émergera comme une tendance clé qui conduira à des innovations dans le domaine de la protection et des couvertures liées à la santé. Les assureurs se concentreront sur des offres groupées avec des fonctionnalités hybrides, des solutions innovantes de petite taille ou basées sur le contexte seront conçues pour répondre aux besoins des clients de la prochaine norme.

La technologie redéfinit l’expérience client

Des technologies telles que l’apprentissage automatique, combinées à une connectivité numérique croissante, permettront de faire des progrès substantiels pour offrir aux clients une transparence accrue, un accès en déplacement, des transactions rapides et des solutions personnalisées basées sur les besoins. En 2022, les entreprises renforceront encore leur utilisation du moteur de décision ou de la technologie de la prochaine meilleure action pour avoir des informations pertinentes sur les clients, effectuer une analyse des besoins et ainsi suggérer des produits adaptés aux besoins et au comportement d’un individu.

La prise de conscience induite par la pandémie a permis aux compagnies d’assurance-vie d’augmenter la pénétration de l’assurance et de s’assurer que les clients sont correctement protégés, ce que l’industrie n’a pas pu réaliser au cours des 10 dernières années. Des innovations incessantes et perturbatrices tout au long du parcours du cycle de vie du client aideront l’industrie à poursuivre les changements souhaités. Toutes ces tendances accéléreront également la trajectoire de croissance de l’industrie en 2022.

L’auteur est directeur général et chef de la direction, Aditya Birla Sun Life Insurance

