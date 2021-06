Assurance voiture électrique : est-ce moins cher que les polices d’assurance voiture classiques ?

in

Une police d’assurance automobile est indispensable, que l’on achète une voiture essence, diesel ou électrique. En payant une petite prime, un assuré peut acheter une protection contre les événements imprévus à l’avenir.

Il y a eu une reprise des ventes de véhicules électriques (VE) en Inde au cours des dernières années. Même sur les marchés mondiaux, les véhicules électriques sont à portée et dans les années à venir, un grand nombre de personnes passeront des voitures conventionnelles (essence et diesel) aux véhicules électriques. Actuellement, les taux de primes pour les véhicules électriques sont inférieurs de 10 à 15 % par rapport au diesel et à l’essence, mais les taux vont être durcis à l’avenir.

Comme tout autre véhicule, même un véhicule électrique a besoin d’une assurance car il offre une protection financière contre les dommages causés à votre véhicule par des accidents. L’assurance vous couvre également contre les responsabilités découlant de tout dommage matériel, décès ou blessure causé à une autre personne dans des accidents impliquant votre voiture.

Actuellement, un véhicule de plus de 65 kilowatts (KW) coûte des primes d’assurance d’environ 6 700. Alors que pour 30-65 KW cela coûte Rs 2 700. D’un autre côté, les primes de tiers sont de l’ordre de Rs 3 211 pour un véhicule de 100 à 1500 cc.

Sur les marchés développés, les véhicules électriques deviennent de plus en plus attrayants pour les consommateurs à mesure que leur coût diminue et que de nouveaux modèles sont lancés. Cependant, le changement climatique est le principal moteur de la poussée des ventes de véhicules électriques à l’avenir.

Il existe trois types principaux, comme les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques hybrides (HEV). Les BEV, également connus sous le nom de véhicules tout électriques, dépendent à 100 % de l’alimentation par batterie, tandis que les PHEV et les HEV complètent l’énergie électrique avec des moteurs à combustion conventionnels.

En Inde, comme pour les autres assurances automobiles, les citoyens sont légalement tenus de détenir au moins une assurance automobile au tiers pour pouvoir conduire sur la voie publique. Cette stipulation est en vertu de la Motor Vehicle Act, 1988. Conduire sans assurance est une violation de la loi.

Avoir une police d’assurance automobile peut offrir une aide financière indispensable lorsqu’un véhicule est accidenté. L’assurance vous couvre contre les dommages causés par les accidents, les catastrophes naturelles, les actes de violence, etc. Une police d’assurance complète vous protège également contre les pertes dues au vol.

Avec votre police d’assurance voiture électrique, comme avec toutes les polices d’assurance automobile ordinaires, vous bénéficiez d’une assurance responsabilité civile, qui est mandatée par la loi en Inde. Cependant, l’assurance VE est encore à ses balbutiements en Inde.

Mais à mesure que les ventes s’améliorent, les primes pourraient augmenter à mesure que la valeur et les prix des pièces de rechange augmentent. Comme nous l’avons vu, certaines pièces de rechange des véhicules électriques sont plus coûteuses que les voitures traditionnelles et les travaux de réparation des voitures électriques sont également coûteux. Les travaux de réparation des voitures électriques ne peuvent être effectués que par des experts techniques.

Même maintenant, il y a un manque de techniciens qualifiés en Inde et si un accident survient et que les composants de votre voiture électrique doivent être réparés, il est possible que les assurés n’obtiennent pas facilement les pièces ou que des techniciens qualifiés ne soient pas facilement disponibles. Tous ces facteurs peuvent entraîner des primes plus élevées pour les véhicules électriques à l’avenir.

Enfin, une police d’assurance automobile est indispensable, que l’on achète une voiture essence, diesel ou électrique. En payant une petite prime, un assuré peut acheter une protection contre les événements imprévus à l’avenir.

par, Rakesh Goyal, directeur, Probus Insurance

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.