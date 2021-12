Assurer la durabilité à long terme : la protection de la biodiversité impérative pour la survie de l’humanité

L’extinction d’une espèce peut avoir des impacts imprévus et pourrait potentiellement conduire à la destruction de tout un écosystème.

Par Ramnath Vaidyanathan,

Notre planète est à la croisée des chemins – jamais le monde n’a été confronté à une crise plus pressante : le changement climatique et la menace qu’il fait peser sur la biodiversité, et à travers elle, sur l’existence humaine. Alors que les efforts pour lutter contre la crise climatique s’intensifient lentement, le rythme n’est pas assez rapide car nos écosystèmes s’effondrent et les espèces disparaissent à un rythme sans précédent.

La déforestation et la dégradation des forêts se poursuivent sans relâche, entraînant une perte importante de la nature et de la biodiversité. Selon le rapport 2020 L’état des forêts du monde – Forêts, biodiversité et populations du Programme des Nations Unies pour l’environnement et de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, « En termes absolus, la superficie forestière mondiale a diminué de 178 millions d’hectares entre 1990 et 2020, ce qui est une zone de la taille de la Libye.

Le rapport contient des statistiques plus affligeantes. L’indice forestier-spécialiste, basé sur 455 populations suivies de 268 mammifères forestiers, amphibiens, reptiles et oiseaux, a baissé de 53 % entre 1970 et 2014, soit un taux de déclin annuel de 1,7 %. Cela met en évidence le risque accru que ces espèces deviennent vulnérables à l’extinction.

L’extinction d’une espèce peut avoir des impacts imprévus et pourrait potentiellement conduire à la destruction de tout un écosystème. Les solutions axées sur la protection de la nature et la préservation de la biodiversité offrent le meilleur moyen de favoriser le bien-être humain, de lutter contre le changement climatique et de protéger notre planète. En fin de compte, sauver la nature, c’est vraiment nous sauver nous-mêmes.

L’impact de la pandémie

Le Covid-19 a été le plus grand perturbateur que l’humanité ait connu jusqu’à présent. Se propageant à travers le monde à une vitesse fulgurante, la pandémie a causé des dégâts et des destructions sans précédent. Bien que la crise mondiale ait eu un impact bénin et involontaire – alors que la pollution diminuait et que la qualité de l’air s’améliorait avec la fermeture des industries et des transports en raison des fermetures – de nouvelles recherches indiquent un lien direct entre la destruction de la nature et les épidémies.

La recherche suggère également que les épidémies de maladies d’origine animale pourraient devenir plus fréquentes en raison de la destruction de la nature, de la perte de biodiversité et des menaces pour la santé des écosystèmes. Les effets catastrophiques de la pandémie ont mis en lumière le rôle de la protection et de la restauration de la nature pour réduire la probabilité d’un autre débordement viral.

Alors que le monde se remet de la crise sanitaire mondiale, il est impératif que les pays intègrent les considérations de biodiversité dans leurs plans de réponse à la pandémie et de relance économique.

Les gouvernements doivent s’assurer que même si les besoins sociaux et économiques immédiats sont pris en compte, l’accent ne doit pas passer du renforcement de la résilience et de la durabilité à long terme.

Assurer la durabilité

À cette fin, nous devons accélérer les actions pour mettre en œuvre l’Accord de Paris dans la lettre et l’esprit. Il est essentiel pour notre survie d’atteindre zéro émission nette de CO2 d’ici 2050 pour maintenir la hausse des températures proche de l’objectif de l’Accord de Paris de 1,5°C.

Selon le rapport des solutions basées sur la nature pour l’atténuation du changement climatique du PNUE et de l’Union internationale pour la conservation de la nature : des solutions fondées sur la nature équitables et résilientes peuvent atténuer le changement climatique tout en renforçant simultanément la résilience des écosystèmes et des communautés au changement climatique, en promouvant la conservation de la biodiversité et réduire le risque de changement climatique.

Si les solutions fondées sur la nature, qui impliquent la protection, la restauration et la gestion durable des puits et réservoirs naturels de carbone, ont un rôle à jouer, elles seules sont vouées à l’échec. Une réduction rapide, ambitieuse et durable des combustibles fossiles et d’autres émissions industrielles est nécessaire.

Rôle des entreprises

Les entreprises doivent également accélérer leurs efforts pour protéger l’environnement et garantir la biodiversité. La bataille contre Corona a montré que les entreprises ne sont pas uniquement motivées par des motifs pécuniaires. Au lieu de cela, ils ont contribué de tout cœur à la lutte, offrant des ressources et du matériel pour protéger les travailleurs essentiels tout en assurant la sécurité de leurs employés.

Avec seulement une partie de la bataille terminée, alors que la menace imminente de la troisième vague pourrait mettre en péril la santé publique, les entreprises doivent maintenant se tourner vers des efforts de relance économique qui soutiennent les communautés et l’environnement. Les entreprises doivent accroître leurs investissements dans les solutions climatiques naturelles, soutenir la stabilité climatique et la résilience des écosystèmes.

Alors que le monde cherche à se reconstruire et à prévenir la survenue d’événements d’urgence à l’avenir, nos plans d’action de rétablissement devront intégrer des solutions favorables à l’environnement.

(L’auteur est directeur général de la durabilité, du bien et de l’environnement chez Godrej Industries. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.