Assurer la fiabilité et la sécurité ⋆ Crypto nouveaux médias

Horizon Protocol est une plate-forme DeFi qui facilite le trading en chaîne d’actifs synthétiques représentant l’économie réelle. Horizon Protocol cherche à exposer les profils de risque/rendement des actifs du monde réel via des contrats intelligents sur la blockchain. Analysons la pile technologique qu’ils cherchent à utiliser.

Binance Smart Chain et protocole Horizon

La communauté Binance Chain a propulsé Binance Smart Chain (BSC) à temps pour la révolution de la finance décentralisée (DeFi), juste au moment où le public a commencé à porter une attention accrue aux résolutions financières alternatives soutenues par la blockchain.

Depuis lors, le BSC a déjà soutenu de nombreux projets réussis et est devenu l’une des plateformes DeFi les plus connues à ce jour. La montée en puissance du BSC est l’une des plus grandes réussites en matière de cryptographie récente.

Avec le lancement de BSC, les projets DeFi et la communauté blockchain plus conséquente peuvent travailler sur les nombreux avantages offerts par Binance Chain, renforcés par la fourniture de contrats intelligents, l’interopérabilité entre les chaînes et davantage de services fournis par BSC. La communauté Binance Chain et Smart Chain a toujours accueilli tous les projets et développeurs dApp pour s’aventurer dans ce nouveau domaine.

Quelques avantages auxquels les utilisateurs du protocole Horizon peuvent s’attendre

Un réseau d’actifs numériques prospère et en développement Des frais de transaction réduits jusqu’à 1 centime Une vitesse et une évolutivité puissantes Des outils DeFi inter-chaînes qui améliorent l’interopérabilité DeFi Un réseau Binance de soutien qui stocke et amorce de nombreux projets DeFi Un réseau en plein essor de millions d’utilisateurs partout Binance DEX et Binance.com

Échange de crêpes et protocole Horizon

PancakeSwap est un échange décentralisé qui vous permet d’acheter des jetons et des crypto-monnaies sans intermédiaire centralisé, en maintenant la charge de vos fonds à tout moment. Il se développe sur un contrat intelligent automatisé étendu sur Binance Smart Chain.

PancakeSwap exclut les agents des marchés centralisés, permettant à d’autres utilisateurs de percevoir les compensations à la place. Si vous êtes prêt à sécuriser vos jetons pendant un certain temps, les récompenses peuvent être très abondantes, en particulier avec certaines revendications de jalonnement et des pools de liquidités. L’APY actuel pour HZN-BNB sur Pancakeswap ~ 70% tandis que le pool HZN-BNB LP sur Horizon Staker est à ~ 120%.

Lorsque vous tradez sur Horizon Protocol, vous bénéficiez automatiquement de ces avantages.

Protocole UniSwap et Horizon

UniSwap est un protocole entièrement décentralisé pour la fourniture automatisée de liquidités sur Ethereum. Avec Horizon Protocol choisissant de choisir Binance Smart Chain comme blockchain d’origine, il s’adapte aux options d’interopérabilité entre les chaînes pour tous les utilisateurs. Horizon Protocol a l’intention de faciliter un pool UniSwap afin de combler la blockchain Ethereum.

Protocole Chainlink & Protocole Horizon

Le protocole Horizon exploite le protocole Chainlink qui est l’un des nombreux Oracles. Il s’agit d’un réseau Oracle décentralisé qui permet d’obtenir des informations du monde réel sur des contrats intelligents sur la blockchain.

Les contrats intelligents sont des enregistrements sur la blockchain définis comme des systèmes scellés avec des méthodes basées sur des règles pour le couplage à des sources de données externes. Les contrats intelligents recherchent les données et fonctionnent automatiquement lorsque certaines exigences sont satisfaites. Les jetons LINK sont le jeton d’actif numérique utilisé pour effectuer le paiement des services sur ce réseau.

Le protocole Chainlink est essentiellement une connexion entre le monde extérieur et le domaine du protocole Horizon.

Protocole de bande et protocole Horizon

Band Protocol est un autre Oracle grand public que Horizon Protocol applique pour sa plate-forme. Dans un monde où les données sont essentielles, les Oracles blockchain tels que Band décident en donnant des informations correctes aux contrats intelligents et aux applications décentralisées.

Il fonctionne de la même manière avec Horizon Protocol que tous les autres Oracles. Il améliore l’accessibilité et la sécurité des données.

Protocole Phoenix Oracle et Horizon

Phoenix Protocol est un partenaire stratégique d’Horizon Protocol. Phoenix Oracle fournit un flux de prix de données propriétaires. Les investisseurs particuliers seront exposés aux actions, aux indices boursiers non américains et aux actifs physiques tels que l’immobilier et les œuvres d’art.

Phoenix Oracle est spécialisé dans la fourniture d’informations sur les prix en chaîne directement à partir d’actifs corporels. Les opérateurs de nœuds valident les flux de prix en temps réel à l’aide du jeton utilitaire PHB.

Les détenteurs actuels de Phoenix Global peuvent miser des jetons PHB sur le protocole Horizon et recevoir des jetons HZN en récompense.

Conclusion

Le protocole Horizon facilite la création d’actifs synthétiques qui représentent l’économie du monde réel, d’actifs cryptographiques synthétiques de diverses chaînes de blocs et de classes d’actifs innovantes (telles que les NFT fractionnés). Afin de réaliser cette vision et de résoudre les problèmes actuels avec la blockchain Ethereum, il choisit Binance Smart Chain comme base. Horizon Protocol a soigneusement sélectionné la pile technologique qu’il utilisera afin de renforcer son système, les ponts blockchain visant à être agnostiques de la blockchain et les partenaires Oracle fournissant les flux de prix pour les actifs synthétiques.

Nous sommes impatients de voir les options dans lesquelles Horizon Protocol s’étendra lorsque la plate-forme arrivera à maturité et leur adoption dans l’écosystème BSC en tant que premier moteur de la création d’actifs synthétiques dans la communauté BSC.