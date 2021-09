Assurer la sécurité de votre entreprise hors ligne et en ligne : le guide complet

in

Photo de Scott Webb sur Pexels.com

Les entreprises ne peuvent prospérer sans être en sécurité. Si votre espace de travail représente un danger pour la santé des piétons ou si vos bases de données clients ne sont pas protégées de manière sécurisée, vous courez un risque énorme. Après tout, il suffit d’un seul accident ou d’une violation de données pour qu’une entreprise entière s’effondre financièrement et en termes de réputation.

Alors, que devrais-tu faire? C’est simple : protégez votre entreprise hors ligne et en ligne. En d’autres termes, protégez vos locaux physiques et vos employés ; tout en protégeant également tous vos fichiers en ligne, vos données et tout le reste.

Heureusement, vous n’avez pas besoin de tout planifier seul. Au lieu de cela, ce guide complet est là pour vous aider. Il est divisé en deux sections : hors ligne et en ligne. Commençons.

Section 1 : Protégez votre entreprise hors ligne

Investissez dans des trousses de premiers soins

Que vous ayez un bureau de 10 personnes, 100 personnes ou 1000 personnes, vous devez disposer d’une ou plusieurs trousses de premiers soins en attente. Après tout, vous ne savez jamais quand un accident peut survenir – et une trousse de premiers soins peut vous sauver la vie.

Vous n’avez pas besoin de casser la banque de votre entreprise pour une trousse de premiers soins au 21e siècle, car elles sont très abordables. Vous devriez consulter ces trousses de premiers soins en milieu de travail et sélectionner celles qui conviennent le mieux à vous et à votre équipe !

Soyez intelligent. Restez protégé.

Installer des alarmes

Même les entreprises mondiales géantes ne sont pas à l’abri des vols et des atteintes à la sécurité. Ainsi, si vos locaux de travail n’ont pas d’alarmes installées, vos employés et vos ressources sont vulnérables. Cela est particulièrement vrai la nuit lorsque les voleurs choisissent souvent de frapper. Par conséquent, il est recommandé d’installer un système d’alarme ou de mettre à niveau votre système existant si vous souhaitez vraiment maximiser votre sécurité.

Installer des caméras de maintenance

Comme les alarmes, les caméras de maintenance sont des outils incroyablement utiles pour assurer la sécurité des entreprises. Leur seule présence suffit à effrayer les criminels potentiels.

Effectuer des contrôles de sécurité réguliers

Il est facile que les risques pour la santé au bureau passent inaperçus, qu’il s’agisse de couverts laissés exposés sur le bureau de quelqu’un ou de fils sur le sol attendant de faire trébucher quelqu’un.

Pour empêcher tout danger potentiel de blesser des personnes, vous devez effectuer des contrôles de sécurité réguliers. Idéalement, vous devriez faire un contrôle de 5 minutes chaque matin et en fin de journée.

Section 2 : Protégez votre entreprise hors ligne

Assurez-vous d’avoir d’excellentes mesures de cybersécurité

Autrefois, la plus grande menace pour les entreprises était la perquisition de leurs bureaux et entrepôts.

Cependant, les temps changent rapidement, car les entreprises doivent désormais aussi se battre pour se protéger en ligne. Cela peut être fait en mettant en place d’excellentes mesures de cybersécurité, de l’utilisation de pare-feu antivirus à l’authentification à 2 facteurs sur les comptes de l’entreprise.

Utilisez un fournisseur de cloud fiable

De nos jours, la plupart des entreprises modernes utilisent la technologie cloud. Si c’est le cas, assurez-vous d’utiliser des logiciels de fournisseurs fiables et réputés.

Éviter l’hameçonnage

Les escroqueries par hameçonnage en ligne sont un véritable cauchemar pour les entreprises, car les employés et les gestionnaires peuvent souvent en être victimes. Assurez-vous de former vos employés aux dangers du phishing afin de ne jamais vous faire prendre !

Changer régulièrement les mots de passe

Vous et vos employés devez régulièrement changer les mots de passe de votre compte d’entreprise. C’est une bonne idée de le faire tous les trois mois.

Ne fournissez un accès numérique qu’aux bons employés

De vos bases de données clients aux fichiers financiers, assurez-vous que seuls les bons employés spécifiques à un rôle y ont accès.