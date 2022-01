Assurer la vaccination contre le COVID dans les zones rurales : Jabs frappe à la porte à Raigad, Maharashtra ; Voici comment

Étant donné que les centres de vaccination sont éloignés du village, la visite des centres de vaccination peut être une tâche d’une journée complète pour les membres de la communauté des villages reculés.

En janvier 2021, l’Inde a lancé la plus grande campagne de vaccination pour plus de 138 crores de citoyens avec beaucoup de désinformation et de mythes dans la population. Initialement, tout en luttant contre la deuxième vague, la campagne de vaccination a progressé à un rythme lamentable, mais lorsque le gouvernement a modifié son approche de la vaccination pour l’ensemble de la population adulte, la campagne de vaccination a commencé à s’accélérer. Au 20 décembre 2021, les chiffres officiels indiquent que plus de 1,37 milliard de doses de vaccination ont été administrées dans le pays. Alors que la vaccination des citoyens est menée par le gouvernement, les organisations à but non lucratif comblent les lacunes en travaillant avec les administrations locales et la base pour rendre la campagne de vaccination acceptable et accessible pour l’Inde rurale, qui abrite plus de la moitié de la population indienne.

Rencontrez Jayshri Jayram Gaikwad est un résident âgé de 65 ans de Kumbarshet – un village en amont de Sudhagad, Raigad. Prenant appui sur son petit-fils et son fils, elle a réussi à se rendre à pied dans les locaux de l’école publique, où se déroulait le camp de vaccination contre la COVID-19. Elle a pris son premier jab et a remercié l’équipe médicale et l’équipe de la Swades Foundation. Souffrant de douleurs articulaires sévères et le village reculé ayant des moyens de déplacement limités, Jaishri Gaikwad aurait des difficultés à se rendre au centre médical le plus proche situé à 4 km de son village. Elle partage : « Je ne peux pas marcher sans soutien. Prendre un bus depuis notre village et visiter le dispensaire près de notre village est une tâche d’une journée complète. Si le camp n’avait pas été organisé dans notre village par les autorités gouvernementales et la Swades Foundation, je ne peux pas imaginer me faire vacciner. Ou cela aurait été une grande tâche pour moi d’atteindre le dispensaire.

Comme Jayshri, de nombreux autres femmes et hommes ruraux des villages les plus reculés de Raigad, le Maharashtra a pu se faire vacciner contre le COVID-19 grâce à la vaccination sur roues organisée par les autorités du district soutenues par la Swades Foundation. L’initiative philanthropique de Ronnie et Zarina Screwvala est active dans le domaine de la géographie depuis plus de 20 ans et motivée par leur mission d’autonomisation de la vie rurale, elle a eu un impact sur plus d’un demi-million de membres de la communauté. Depuis le début de la pandémie, la Swades Foundation travaille main dans la main avec l’administration du district pour contrôler la propagation du COVID-19.

Jusqu’au 20 décembre, plus de 31 000 vaccinations ont été soutenues dans le cadre de l’initiative Vaccination sur roues dans les parties les plus reculées du district de Raigad dans le Maharashtra. L’administration du district de Raigad et de la Swades Foundation a adopté une approche systématique pour cette campagne de vaccination réussie.

Comprendre et lutter contre l’hésitation à la vaccination

Au début de 2021, alors que la campagne de vaccination à l’échelle nationale était lancée, l’air était rempli de beaucoup de désinformation. Cela a ajouté à la peur et aux appréhensions dans l’esprit de la population rurale en particulier, la population tribale. La Fondation Swades et l’administration du district ont mené pour la première fois une enquête en juin 2021 auprès de 570 membres de la communauté âgés de plus de 45 ans dans les villages les plus reculés, afin de comprendre leurs appréhensions et leurs peurs. Plus de 45 % des membres de la communauté tribale ont déclaré qu’ils craignaient les effets secondaires de la vaccination. L’enquête a montré que 74% des membres de la communauté n’étaient pas disposés à vacciner. La Swades Foundation a ensuite répondu à ces craintes en organisant des sessions virtuelles avec des experts. Les plus de 1 300 comités de développement villageois (VDC) de la Swades Foundation – un groupe de membres de la communauté habilités qui se portent volontaires pour planifier et exécuter des plans de développement pour leur village et Swades Mitra – Village Health Volunteers ont joué un rôle déterminant dans la mobilisation des membres de la communauté pour la vaccination.

Avec une croyance fondamentale dans la participation de la communauté, la Swades Foundation a également fait appel à des leaders d’opinion et des parties prenantes clés pour s’assurer que les camps de vaccination reçoivent une participation maximale de la communauté pour cela. Le village de Sarpanch de Dapoli à Raigad a compris les défis des membres de la communauté rurale de Raigad au cours de la deuxième vague. Pour éviter une situation similaire dans son village, il a compris que la vaccination était la seule arme. Ainsi, il a rejoint l’agent ASHA pour mobiliser les membres de la communauté pour la vaccination et a mené des discussions de groupe communautaire et a également fait du porte-à-porte pour motiver les membres de la communauté pour la vaccination.

Campagnes de vaccination mobiles

Étant donné que les centres de vaccination sont éloignés du village, la visite des centres de vaccination peut être une tâche d’une journée complète pour les membres de la communauté des villages reculés. Pour de nombreux villageois qui survivent avec un salaire journalier, sauter une journée de travail signifie pas de nourriture pour la famille ce jour-là. De même, comprendre les préoccupations des citoyens âgés et handicapés, se rendre dans des centres de vaccination loin de leur village est un énorme défi. Comprenant cela, la Swades Foundation a soutenu l’administration du district avec trois camionnettes mobiles qui emmèneraient l’équipe de santé du gouvernement dans les villages les plus reculés et assureraient la vaccination réussie des membres de la communauté. Ce partenariat a doté le service de santé du district d’un soutien à la mobilité pour atteindre les villages difficiles à parcourir et permettre également des camps de vaccination sur place pour la main-d’œuvre dans les fermes, les sites commerciaux et les sites de projet.

Une planification méticuleuse de bas en haut a permis de vacciner avec succès les membres de la communauté éloignée. Les travailleurs ASHA du village et Swades Mitra ont préparé une liste de candidats éligibles et l’ont partagée avec le centre de santé le plus proche. En assurant une utilisation optimale des ressources et des vaccins, les équipes de santé ont déployé les camionnettes de vaccination mobiles pour les villages et ont assuré le succès des camps de vaccination. Sharmila Prabhakar Utekar, la Swades Mitra pour le village de Turbhe Khurd à Poladpur, partage : « Au début de l’année, les vaccins étaient disponibles au centre de santé primaire. Mais les membres de la communauté étaient réticents à visiter car les modes de transport depuis notre village sont limités. Il est difficile pour les seniors de se déplacer. Par conséquent, la vaccination n’a pas décollé. Mais, lorsque l’initiative Vaccination sur roues a été lancée, les gens ont pu se faire vacciner à leur porte. Ils n’ont pas eu à quitter leur travail ou à voyager loin pour se faire vacciner. J’ai informé les membres de la communauté et préparé la liste des candidats éligibles pour la vaccination. C’est ainsi que nous avons assuré la vaccination complète de plus de 100 membres de la communauté de notre village. «

Une autre histoire inspirante est celle du village de Kudgaon à Raigad. Les femmes ont dirigé les membres du VDC du village, se sont d’abord fait vacciner elles-mêmes, puis ont convaincu les villageois hésitants de se faire vacciner. Rajashree Dombale partageant son expérience a déclaré : « Au départ, les villageois hésitaient à se faire vacciner. Tout le monde avait peur des effets secondaires que cela pouvait provoquer. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de prendre d’abord notre première dose et de convaincre ensuite les villageois de se faire vacciner. Nous leur avons dit que nous étions en bonne santé et que la vaccination n’avait aucun effet secondaire. Cela a motivé beaucoup de villageois et ils étaient prêts à se faire vacciner.

Participation et appropriation de la communauté

Alors que l’administration du district répondait également à la deuxième vague, l’infrastructure de santé et les travailleurs ont été débordés. Le comité de développement du village de la Swades Foundation a pris les devants et mobilisé les membres de la communauté, contacté les centres médicaux pour la vaccination et assuré le soutien logistique. Dans le village de Barasgaon, le taux de participation à la vaccination était faible. Dix femmes autonomisées du village ont mobilisé les villageois en effectuant des visites à domicile, ont compris leurs hésitations pour les vaccinations et les ont soutenues avec les informations nécessaires grâce aux experts et aux expériences des membres de la communauté vaccinés. Ils ont également convaincu le personnel médical de reprogrammer le camp et ces femmes l’ont organisé et géré. Environ 409 membres de la communauté ont été vaccinés dans le village.

La Fondation s’est maintenant étendue à Nashik et y soutient également l’initiative Vaccination on Wheels. Depuis le premier verrouillage, Swades a soutenu les mesures de secours et de redressement d’urgence. Cela comprend le soutien à 17 000 kits d’épicerie pour les familles tribales de Raigad et plus de 3,6 repas lac pour les migrants, les sans-abri et les salariés à Mumbai. La Fondation a également soutenu l’aide en équipement médical essentiel aux établissements de santé gouvernementaux d’une valeur de 15 crores INR, dont 14 ambulances, 179 bouteilles d’oxygène jumbo, 16 ventilateurs, 144 concentrateurs d’oxygène, etc.

