Assurer le double objectif des protocoles COVID et des recettes d’accises stables

Le gouvernement de Delhi a mis au point une politique d’accise assez solide et favorable au marché en novembre pour 2021-2022.

Par le Dr Arpita Mukherjee

La propagation rapide de la variante Covid-19 Omicron dans des États comme Delhi n’a laissé aux gouvernements des États d’autre choix que de mettre en œuvre un verrouillage partiel/complet. Dans le même temps, les boissons alcoolisées figurent parmi les trois principales recettes fiscales des États et elles ne peuvent faire aucun compromis sur leurs recettes fiscales. Le total des recettes d’accises générées à l’échelle nationale par les boissons alcoolisées était de plus de 1,4 lakh crores INR au cours de l’exercice 2020-21. Le département des accises de Delhi a perçu des revenus de plus de 6 500 crores INR provenant des droits d’accise, des frais de licence et de permis, des frais d’enregistrement d’étiquettes et de marques, des frais d’importation et de la TVA des 849 magasins d’alcools en 2020-2021. Pour assurer des revenus au milieu du ralentissement lié à la pandémie, des États comme Delhi devront être innovants sur la façon dont ils peuvent gagner leurs revenus et en même temps mettre en œuvre les protocoles liés au COVID-19 pour réduire la surpopulation dans les points de vente d’alcool.

Politique de livraison à domicile à Delhi

Le gouvernement de Delhi a mis au point une politique d’accise assez solide et favorable au marché en novembre pour 2021-2022. L’objectif de la politique est d’augmenter les recettes des droits d’accise de l’État, de simplifier le mécanisme de tarification, de réduire les pratiques abusives et d’assurer un accès équitable à l’approvisionnement en alcool. La politique soutient un environnement commercial concurrentiel et retire les sociétés gérées par le gouvernement (qui détenaient auparavant près de 60 pour cent de l’activité) du commerce de détail d’alcool. Le commerce de détail est désormais entièrement privatisé et la politique séparait les producteurs, les grossistes et les détaillants.

Dans le but d’offrir aux consommateurs une merveilleuse expérience d’achat, la politique prévoyait 849 points de vente avec cinq points de vente super premium où des produits haut de gamme, dont 50 pour cent embouteillés dans des marques du pays d’origine, seront mis à la disposition des consommateurs. L’un des principaux objectifs de la politique est de donner aux consommateurs l’expérience de parcourir les produits, de lire les ingrédients, puis de prendre une décision d’achat éclairée dans les points de vente. Les marques auront une meilleure visibilité.

Malheureusement, alors que les nouveaux points de vente s’ouvraient, Delhi a connu une forte augmentation des cas de Covid-19. Pour réduire la propagation du virus, le gouvernement de Delhi a mis en place une politique impair-pair pour les points de vente au détail, avec des fermetures le week-end. Cependant, contrairement à d’autres États comme l’Orissa ou le Bengale occidental, Delhi n’a pas encore mis en place de politique claire de livraison d’alcool à domicile. Cela aura non seulement un impact négatif sur les ventes des nouveaux points de vente au détail, mais également sur la perception des impôts du gouvernement. En outre, in the Dusty a souligné que sur 849 points de vente, environ 300 n’ont pas encore ouvert, créant ainsi un écart sur le marché et conduisant à des possibilités de longues files d’attente, violant les normes de distanciation sociale, dans les points de vente existants. Cela peut être évité grâce à la livraison à domicile.

Depuis une dizaine d’années, Delhi dispose d’un permis de catégorie L-13 pour la livraison à domicile. L’année dernière, le Département de l’accise a apporté certaines modifications à la licence qui mentionne que les titulaires de licence L-13 peuvent effectuer la livraison à domicile en commandant via l’application mobile gh ou le portail Web en ligne ; aucune livraison ne sera effectuée dans un foyer, un bureau et une institution ; le titulaire de permis ne doit vendre de l’alcool à personne pour la consommation « sur » les lieux ; et le titulaire de permis ne doit vendre d’alcool à aucun autre titulaire de permis. Bien que ces conditions aient été officialisées dans la politique de l’accise 2021-22, le service de l’accise n’a pas encore défini la pratique opérationnelle standard pour cette licence. Par exemple, qui peut demander une telle licence, devrait-elle être délivrée aux détaillants existants ou si les agrégateurs peuvent également demander, comment le titulaire de la licence s’approvisionnera-t-il en stocks – que ce soit directement auprès du fabricant ou du grossiste ou des détaillants eux-mêmes effectuera la livraison à domicile, etc. Les exigences de zonage, le cas échéant, doivent également être spécifiées, étant donné que les détaillants ont déjà payé des frais de licence élevés pour obtenir leurs licences de vente au détail.

Expériences d’autres États



La vente au détail est un sujet d’État et les gouvernements des États se réservent le droit de décider de leurs propres politiques. Les expériences de la vague précédente de pandémie montrent que de nombreux États ont mis en œuvre différents modèles de livraison à domicile. Par exemple, le service d’accise d’Odisha avait publié des directives pour autoriser les magasins sur place et hors site à effectuer la livraison à domicile. Cependant, il y avait des restrictions sur la quantité à vendre (un maximum de 2,5 litres de boisson alcoolisée/5 litres de bière en une seule fois par commande) et sur les horaires de livraison (entre 7h et 18h). Au Maharashtra, alors que la livraison à domicile était autorisée pendant la période de verrouillage via des applications et des portails, seuls les titulaires de permis pouvaient passer des commandes de livraison à domicile, qui pouvaient être achetées par les consommateurs en ligne à partir du portail State Excise. L’ordonnance mentionnait spécifiquement que les produits ne pouvaient être vendus qu’au prix de détail maximum et qu’aucun frais de service supplémentaire ne pouvait être prélevé par les détaillants.

La voie à suivre

Étant donné que Delhi est déjà en verrouillage partiel, il est important que le gouvernement de l’État propose des pratiques opérationnelles standard pour commencer la livraison à domicile de toute urgence. Une étude menée par l’International Spirits and Wines Association of India (ISWAI) et LocalCircles couvrant 12 444 consommateurs de boissons alcoolisées de 11 districts de Delhi, a révélé que 71 % des consommateurs ont indiqué qu’ils utiliseraient la livraison à domicile si elle était disponible ; 92% ont estimé que la livraison à domicile est pratique, assure une distanciation sociale et une meilleure disponibilité vis-à-vis des visites en magasin ; et 81 % ont perçu que les ventes via des plateformes en ligne apporteraient une transparence des prix. Étant donné que les consommateurs de Delhi sont prêts, le gouvernement de l’État doit soutenir la livraison à domicile dans le meilleur intérêt des consommateurs, garantir les protocoles COVID et des revenus d’accise continus.

(L’auteur, le Dr Arpita Mukherjee, professeur, Conseil indien pour la recherche sur les relations économiques internationales (ICRIER). Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

