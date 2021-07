Assurer le test des appareils e-PoS pour un déploiement en douceur du programme ONORC: le gouvernement de Delhi aux officiers

in

Auparavant, une formation a été dispensée à tous les revendeurs FPS concernant le fonctionnement de l’e-PoS.

Le gouvernement de Delhi a demandé à tous les commissaires adjoints d’assurer le test des appareils e-PoS dans les magasins à prix équitable sous leur juridiction d’ici samedi soir pour un déploiement sans tracas du programme «One Nation One Ration Card» du Centre.

Vendredi, le commissaire supplémentaire du Département de l’alimentation et des fournitures civiles, Kuldeep Singh, a émis une ordonnance mettant en garde contre les autorités si les transactions de test ne sont pas effectuées à l’aide de dispositifs e-PoS, qui sont essentiels à la mise en œuvre du programme ONORC.

Dans le cadre de ce programme, les personnes titulaires d’une carte de rationnement en vertu de la loi nationale sur la sécurité alimentaire peuvent percevoir leur quota mensuel de céréales alimentaires auprès de n’importe quel SPF à travers le pays.

La portabilité dépend des machines ePoS, qui utilisent l’authentification biométrique liée à Aadhaar pour vérifier l’identité et les droits des bénéficiaires.

La Cour suprême avait précédemment ordonné la mise en œuvre du programme dans tout le pays avant le 31 juillet.

Le 7 juillet, le département avait demandé à 117 des quelque 2 000 FPS de Delhi d’effectuer 50 transactions d’essai via des appareils e-PoS afin de se préparer au lancement du programme dans la capitale.

Auparavant, une formation a été dispensée à tous les revendeurs FPS concernant le fonctionnement de l’e-PoS.

« Malgré le passage d’une semaine, comme l’a rapporté la branche informatique, 117 FPS n’ont toujours pas testé les appareils e-PoS, même pour une seule transaction. Il s’agit d’une affaire grave qui pourrait affecter le bon déroulement du programme ONORC », a déclaré Singh dans l’ordonnance.

« Tous concernés Asstt. Les commissaires sont priés de veiller à ce que tous les appareils e-PoS relevant de leur compétence soient testés au plus tard demain (samedi) soir à 17 heures. Le non-respect sera pris au sérieux et des mesures, jugées appropriées, seront prises à l’encontre des agents concernés », indique l’ordonnance.

Delhi avait suspendu l’utilisation de l’ePoS début 2018 à la suite de plaintes concernant un réseau médiocre entraînant des échecs d’authentification et l’exclusion de véritables bénéficiaires.

Depuis lors, le Centre a écrit au gouvernement de Delhi pour le reprendre afin de permettre une distribution « transparente » des céréales alimentaires.

En avril, le service alimentaire de Delhi avait déployé à titre pilote le programme ONORC du Centre à Seemapuri.

En juin, le lieutenant-gouverneur Anil Baijal avait rejeté la proposition du gouvernement de Delhi de lancer son programme phare de « livraison à domicile de rations » en invoquant un manque d’autorisation du Centre et une affaire judiciaire en cours concernant le programme.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.