Assurer l’équité du vaccin Covid-19 : Covax en difficulté, les pays riches doivent le soutenir

Certains pays ont fait don de doses de vaccins au programme, mais cela est loin d’être suffisant pour que le programme respecte ses engagements de manière significative.

L’iniquité vaccinale – malgré les variantes capables de “percer” – prolongera la pandémie de Covid-19. Le mantra que le monde développé doit chanter pendant qu’il vaccine le sien avec zèle est « personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité ». À l’heure actuelle, cependant, la couverture vaccinale est largement biaisée en faveur des pays développés. Selon Bloomberg Vaccine Tracker, les nations/blocs les plus riches vaccinent 30 fois plus vite que les nations les plus pauvres. Les 50 pays les plus pauvres du monde représentent près d’un cinquième de la population mondiale, mais ne disposent que de 2,8% des vaccinations. Ainsi, alors qu’au rythme mondial actuel de vaccinations quotidiennes, il faudra six mois pour couvrir 75 % de la population de la planète, le tableau réel peut être beaucoup moins rose, certains pays subsahariens devant mettre des années à couvrir de telles proportions. Et, pour lutter efficacement contre la pandémie, il doit y avoir une couverture vaccinale massive dans tous les pays. Une faible couverture comporte un double risque : des chances plus élevées d’émergence de nouvelles variantes (en particulier chez les personnes immunodéprimées) et des vaccins rendus infectieux par l’émergence de variantes avec une évasion immunitaire plus élevée. Ceci, à son tour, signifiera que les nations riches combattront à nouveau les vagues d’infection.

Il est donc nécessaire de renforcer le programme de vaccination Covax dirigé par l’OMS-Gavi-CEPI. Le programme vise à fournir un accès au vaccin à 92 pays à revenu faible et intermédiaire. Dans ce contexte, l’initiative Covax qui vacille à mi-chemin devrait inquiéter toutes les nations. Alors qu’elle était censée avoir distribué bien plus de 600 millions de doses – sur les 2 milliards qu’elle vise à fournir – à la mi-août, elle n’a pu distribuer que récemment près de 200 millions de doses. Contre une exigence budgétaire de plus de 11 milliards de dollars pour 2021-2022, il a reçu jusqu’à présent des promesses de 9,825 milliards de dollars ; étant donné que la plupart des pays riches ont déjà annoncé leurs contributions, répondre à l’exigence les obligera à réviser leurs dons/promesses à la hausse.

Certains pays ont fait don de doses de vaccins au programme, mais cela est loin d’être suffisant pour que le programme respecte ses engagements de manière significative. Selon un rapport du New York Times publié la semaine dernière, cela a eu ses propres retombées. Par exemple, alors que le don gigantesque des États-Unis – estimé à 3,5 milliards de dollars – est remarquable, il s’est fait au prix de l’aide américaine qui aurait aidé les pays pauvres à livrer les vaccins donnés à leurs destinataires par le biais de commandes ; l’aide est plutôt détournée vers les achats de vaccins. Pendant ce temps, Covax a eu du mal à combler de tels déficits de financement pour la livraison de vaccins dans de nombreux pays ; en conséquence, les vaccins ont même été gaspillés dans de nombreux pays pauvres. Début juillet, rapporte le NYT, des documents de Covax montrent que 22 pays soutenus presque entièrement par le programme avaient épuisé la totalité de leur stock de vaccins. La restriction de l’offre causée par les pays riches qui achètent la majeure partie des vaccins produits dans le cadre des premiers accords a été aggravée par les montants promis à Covax qui coulent faiblement. L’argument le plus fort en faveur de l’équité en matière de vaccins, mis à part les arguments sanitaires et humanitaires mondiaux évidents, est que l’extension de la couverture vaccinale peut éviter de graves pertes économiques, et pas seulement dans les pays pauvres. Les pays riches doivent donc s’assurer que Covax n’échoue pas.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.