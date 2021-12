Assurer un stock adéquat de médicaments utilisés pour le traitement clinique de Covid, déclare le Centre aux États

Il leur a été conseillé de garantir la disponibilité des tests RT-PCR dans tous les districts, selon le communiqué. (Image représentative)

Le gouvernement de l’Union a demandé jeudi aux États et aux territoires de l’Union de garantir un stock tampon adéquat des huit médicaments essentiels utilisés pour le traitement clinique du COVID-19 et leur a conseillé de revoir l’état de préparation des hôpitaux pour faire face à toute éventuelle augmentation des cas.

Passant en revue la préparation de la santé publique pour la variante Omicron et les progrès de la vaccination par vidéoconférence, le secrétaire à la Santé de l’Union Rajesh Bhushan a exhorté les secrétaires à la santé et les directeurs généraux des NHM des États et des UT à s’assurer que tous les établissements de santé disposent de ventilateurs fonctionnels, d’usines de PSA et de concentrateurs d’oxygène.

«Les États ont été informés que de nombreux ventilateurs fournis par le Centre sont toujours déballés et inutilisés dans certains hôpitaux de campagne, les consommables n’étant pas achetés et mis à disposition par les États.

« Cela doit être examiné immédiatement pour s’assurer que toutes les usines d’oxygène, les concentrateurs d’oxygène et les ventilateurs PSA sont installés et fonctionnent », a déclaré un communiqué du ministère de la Santé.

La stratégie à cinq volets consistant à tester-suivre-traiter-vacciner-adhérer au comportement approprié à Covid a été soulignée comme le pilier de la stratégie de réponse de santé publique pour un contrôle et une gestion efficaces et opportuns de COVID-19 et de ses variantes.

Les États et les territoires de l’Union ont été invités à améliorer les tests et à se concentrer sur la surveillance afin d’assurer l’identification précoce des cas suspects pour leur isolement rapide et leur prise en charge clinique ultérieure. Il leur a été conseillé de garantir la disponibilité des tests RT-PCR dans tous les districts, selon le communiqué.

« Les districts signalant une positivité plus élevée des cas ont été alertés pour surveiller régulièrement la trajectoire des cas et pour envoyer rapidement des échantillons positifs aux laboratoires cartographiés de l’INSACOG pour le séquençage génomique », a-t-il déclaré.

Une surveillance étroite des points chauds/clusters émergents, des cas de percée et de réinfection et une enquête rapide ont été discutées. Il a été souligné à nouveau que tous les contacts des patients positifs doivent être retrouvés et testés conformément au protocole le plus rapidement possible, selon le communiqué.

Sur la base des informations des voyageurs des pays « à risque » du portail Air Suvidha, la surveillance par district des passagers internationaux qui ont été testés négatifs à l’arrivée en mettant l’accent sur les cas symptomatiques a été soulignée lors de la réunion.

En gardant à l’esprit la saison hivernale, ils ont été informés que la prévalence des syndromes grippaux, des infections respiratoires aiguës sévères et des symptômes de détresse respiratoire devait être étroitement surveillée, selon le communiqué.

Pour s’assurer que toute l’infrastructure hospitalière est prête à faire face à une éventuelle augmentation du nombre de cas, les États et les UT ont été invités à revoir leur préparation à fournir des soins médicaux de qualité.

Alors que l’état d’avancement de l’utilisation des fonds sur le terrain est examiné par le ministère de la Santé, des informations sur l’état d’avancement de cette question doivent être renseignées sur le portail créé à cet effet. Il faut s’assurer que tous les établissements de santé sur le terrain disposent de ventilateurs fonctionnels, d’installations PSA et de concentrateurs d’oxygène, selon le communiqué.

Le secrétaire à la Santé a également exhorté les États à veiller à maintenir un stock tampon adéquat pour les huit médicaments critiques identifiés pour le traitement clinique du COVID-19. Les Lignes directrices pour ceux-ci ont été partagées avec eux en juillet.

