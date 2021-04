Assurer une mise en œuvre stricte des nouvelles bordures COVID-19: Maharashtra CM Uddhav Thackeray

Thackeray, dans son discours via les médias sociaux à la population de l’État mardi soir, avait annoncé les restrictions radicales, limitant la circulation des personnes et les activités non essentielles, pour empêcher la propagation du COVID-19 dans l’État le plus touché du pays. .

Les nouvelles mesures dures annoncées par le gouvernement du Maharashtra pour les 15 prochains jours pour briser la chaîne de transmission COVID-19 sont entrées en vigueur mercredi soir, le ministre en chef Uddhav Thackeray ordonnant aux responsables d’assurer leur stricte mise en œuvre.

Les restrictions «de type verrouillage», qui excluent les services essentiels, sont entrées en vigueur à 20 h et resteront en vigueur jusqu’à 7 h le 1er mai.

Thackeray, dans son discours via les médias sociaux à la population de l’État mardi soir, avait annoncé les restrictions radicales, limitant la circulation des personnes et les activités non essentielles, pour empêcher la propagation du COVID-19 dans l’État le plus touché du pays. .

L’article 144 de la CrPC, interdisant le rassemblement de cinq personnes ou plus en un seul endroit, sera en vigueur pendant la période, avait déclaré Thackeray, mais s’abstenait de qualifier les nouveaux trottoirs de verrouillage.

Lors d’une réunion par vidéoconférence mercredi avec ses collègues du cabinet, les commissaires de division, les collecteurs de district, les commissaires municipaux et les agents de police,

Thackeray a souligné la mise en œuvre efficace des mesures.

Il ne devrait y avoir aucune confusion sur les ordres émis par l’État. En cas de doute, le fonctionnaire doit contacter ses supérieurs ou le service concerné.

«Nous ne pouvons pas nous permettre d’être calleux et de laisser l’infection à coronavirus se propager davantage, a déclaré le ministre en chef.

Thackeray a déclaré que des efforts sont en cours pour rendre disponible l’oxygène médical nécessaire au traitement des patients critiques du COVID-19. Nous avons vu une mutation dans la souche de coronavirus. Il se propage à une vitesse plus élevée et affecte les jeunes en grand nombre.

«Des efforts sont en cours sur un pied de guerre pour rendre l’oxygène disponible pour les patients. Les médecins devraient se mettre au courant du traitement des patients atteints de COVID-19, a-t-il déclaré.

Il a demandé aux centres de soins jumbo COVID-19 et aux hôpitaux de prendre des mesures de sécurité, y compris des audits incendie de leurs bâtiments.

Tous les centres géants ainsi que les hôpitaux devraient terminer leurs audits d’incendie et l’évaluation de la résistance des bâtiments pour éviter les dommages causés par les rafales de vent d’avant la mousson », a déclaré Thackeray.

«Il ne devrait y avoir aucune imprudence dans la mise en œuvre de ces instructions, a déclaré le ministre en chef.

Tous les services essentiels, y compris les magasins médicaux, les hôpitaux, l’approvisionnement en médicaments, entre autres, resteront opérationnels, selon une notification du gouvernement.

Le transport local, y compris les trains de banlieue de Mumbai, ne fonctionnera que pour le personnel impliqué dans les services essentiels, a-t-il déclaré.

Les activités telles que la campagne de vaccination en cours, la production d’oxygène, la livraison de nourriture à domicile, l’exploitation d’entreprises de commerce électronique, les travaux sur des chantiers de construction avec des installations résidentielles et des unités industrielles, où l’hébergement ou le transport du personnel sont disponibles, resteront également inchangées, la notification mentionné.

Tous les services bancaires et financiers, la RBI et ses bureaux affiliés, les bureaux d’assurance et les travaux de pré-mousson fonctionneront comme d’habitude.

Cependant, il y aura une interdiction complète des fonctions religieuses, sociales, culturelles et politiques dans l’État jusqu’au 1er mai, selon la notification.

Le nombre de participants au mariage et aux funérailles a été plafonné à 25 et 20, respectivement.

Les salons de coiffure, les salons, les spas, les écoles, les collèges, les cours de coaching, les plages, les clubs, les piscines, les gymnases, les théâtres de théâtre et les salles de cinéma resteront fermés au cours des 15 prochains jours, selon la notification.

Bien que les restaurants en bord de route soient autorisés à fonctionner pendant cette période, les acheteurs ne peuvent pas consommer de nourriture dans la rue et seuls des plats à emporter seront disponibles, a-t-il déclaré.

