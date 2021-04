Assurer une reprise mondiale plus forte et plus juste

Mais sans coordination, les orientations politiques divergeront de plus en plus, car les économies moins robustes seront confrontées à des vents extérieurs supplémentaires à un moment de baisse des flux d’aide, d’allégement incomplet de la dette et d’investissements directs étrangers hésitants.

Une vieille blague sur les compromis délicats vous demande d’imaginer votre pire ennemi conduisant sur une falaise dans votre toute nouvelle voiture. Seriez-vous heureux de la disparition de votre ennemi ou triste de la destruction de votre voiture?

Pour beaucoup, la forme de la reprise économique mondiale espérée et indispensable cette année pose un dilemme similaire. En l’absence d’une refonte des politiques nationales et de la coordination internationale, la reprise significative de la croissance attendue en 2021 sera très inégale, à la fois entre les pays et à l’intérieur des pays. Cela entraîne une multitude de risques qui pourraient rendre la croissance des années suivantes moins robuste qu’elle ne peut et ne devrait l’être.

Sur la base des informations actuelles, je prévois que la croissance rapide en Chine et aux États-Unis entraînera une expansion mondiale de 6% ou plus cette année, contre une contraction de 3,5% en 2020. Mais alors que l’Europe devrait sortir de sa récession à double creux, la reprise il y aura probablement plus modéré. Certaines parties du monde émergent sont dans une position encore plus difficile.

Une grande partie de cette divergence, à la fois réelle et anticipée, provient de variations dans un ou plusieurs des cinq facteurs. Le contrôle des infections au COVID-19, y compris la propagation de nouvelles variantes de coronavirus, est clairement crucial. Il en va de même pour la distribution et l’administration de vaccins (ce qui comprend la sécurisation des approvisionnements, le dépassement des obstacles institutionnels et la garantie de l’adoption par le public). Un troisième facteur est la résilience financière, qui, dans certains pays en développement, implique une gestion préventive des difficultés liées à la récente poussée de la dette. Viennent ensuite la qualité et la flexibilité de l’élaboration des politiques, et enfin tout ce qui reste dans les réservoirs de capital social et de résilience humaine.

Plus les différences entre les pays et au sein des pays sont grandes, plus les défis pour la durabilité de la reprise de cette année sont grands. Cela reflète un large éventail de facteurs sanitaires, économiques, financiers et sociopolitiques.

Dans un commentaire récent, j’ai expliqué pourquoi des progrès mondiaux plus uniformes en matière de vaccination contre le COVID-19 sont importants, même pour les pays dont les programmes nationaux de vaccination sont très en avance sur le peloton. Sans progrès universel, les principaux vaccinateurs sont confrontés à un choix difficile entre risquer l’importation de nouvelles variantes de l’étranger et gérer une économie de forteresse avec les gouvernements, les ménages et les entreprises adoptant une mentalité de bunker.

Des reprises économiques inégales privent les pays du vent arrière d’une expansion synchronisée, dans laquelle la croissance simultanée de la production et des revenus alimente un cycle vertueux de bien-être économique généralisé. Ils augmentent également les risques de protectionnisme du commerce et des investissements, ainsi que les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

Ensuite, il y a l’angle financier. La croissance soutenue aux États-Unis, associée à des anticipations d’inflation plus élevées, a poussé les taux d’intérêt du marché à la hausse, avec des retombées pour le reste du monde. Et il y a plus a venir.

Les responsables de la Banque centrale européenne se sont déjà plaints d’un «resserrement excessif» des conditions financières dans la zone euro.

La hausse des taux d’intérêt pourrait également saper le paradigme dominant sur les marchés financiers, à savoir la grande confiance des investisseurs dans les injections de liquidités suffisantes, prévisibles et efficaces par les banques centrales d’importance systémique, ce qui a encouragé de nombreuses personnes à s’aventurer bien au-delà de leur habitat naturel, prenant risques excessifs et irresponsables. À court terme, des liquidités élevées ont poussé des financements bon marché vers de nombreux pays et entreprises.

Mais les retournements soudains des flux de fonds, ainsi que le risque croissant d’accidents de marché cumulés et d’erreurs politiques, pourraient entraîner de graves perturbations.

Enfin, une reprise économique inégale risque d’aggraver les écarts de revenus, de richesse et d’opportunités que la crise du COVID-19 a déjà considérablement élargis. Plus l’inégalité est grande, en particulier en ce qui concerne les chances, plus le sentiment d’aliénation et de marginalisation est aigu, et plus la polarisation politique est susceptible d’entraver une élaboration de politiques efficace et opportune.

Mais, alors que la vieille blague repose sur l’inévitable des compromis difficiles, il existe une voie intermédiaire pour l’économie mondiale en 2021 et au-delà – une voie qui maintient une reprise robuste et soulève simultanément les pays, les groupes et les régions défavorisés. Cela nécessite des adaptations des politiques nationales et internationales.

Les politiques nationales doivent accélérer les réformes qui combinent un soulagement économique et des mesures visant à favoriser une croissance beaucoup plus inclusive. Il ne s’agit pas seulement d’améliorer la productivité humaine (grâce à la requalification de la main-d’œuvre, aux réformes de l’éducation et à une meilleure garde des enfants) et à la productivité du capital et de la technologie (grâce à des améliorations majeures de l’infrastructure et de la couverture). Pour reconstruire mieux et plus juste, les décideurs doivent désormais également considérer la résilience climatique comme un élément essentiel pour une prise de décision plus globale.

L’alignement des politiques mondiales est également vital. Le monde a la chance d’avoir initialement bénéficié de politiques nationales corrélées (par opposition à coordonnées) en réponse à la crise du COVID-19, la grande majorité des pays optant dès le départ pour un tout-en-un, -approche gouvernementale. Mais sans coordination, les orientations politiques divergeront de plus en plus, car les économies moins robustes seront confrontées à des vents extérieurs supplémentaires à un moment de baisse des flux d’aide, d’allégement incomplet de la dette et d’investissements directs étrangers hésitants.

Alors que les États-Unis et la Chine mènent une reprise significative de la croissance, l’économie mondiale a l’occasion de sortir d’un choc pandémique qui a fait du tort à de nombreuses personnes et, dans certains cas, a effacé une décennie de progrès en matière de réduction de la pauvreté et d’autres objectifs socio-économiques importants. Mais sans adaptations des politiques nationales et internationales, ce rebond pourrait être si inégal qu’il épuise prématurément la période prolongée de croissance plus rapide, beaucoup plus inclusive et durable dont l’économie mondiale a désespérément besoin.

Droit d’auteur: Project Syndicate, 2021

www.project-syndicate.org

L’auteur est président du Queens ‘College, Université de Cambridge, et ancien président du Conseil de développement mondial du président américain Barack Obama.

