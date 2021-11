Assurez-vous de ne pas en avoir dans votre réfrigérateur

Plus tôt ce mois-ci, la FDA a émis un rappel pour une marque de pots de yaourt en raison d’une erreur d’étiquetage. Selon un communiqué de presse, les tasses de yogourt grec à la mangue d’Elenos Real Greek Yogurt contiennent des œufs mais ne les mentionnent pas comme ingrédient sur l’étiquette. Ceci est problématique car les personnes extrêmement sensibles aux œufs peuvent, dans certains cas, présenter de graves réactions allergiques après exposition.

Bien que de nombreux rappels d’aliments que nous voyons impliquent une contamination par des salmonelles ou des erreurs d’étiquetage concernant le soja, il s’agit du premier rappel que nous avons vu concernant des œufs depuis un certain temps.

Comment identifier le yogourt rappelé.

Le rappel concerne des tasses de 16 onces de yogourt grec à la mangue. La bonne nouvelle, c’est que le yogourt en question n’a pas été distribué à travers le pays. Au contraire, le yaourt était principalement disponible dans les régions de Washington et de l’Oregon. Ils étaient également disponibles dans certains magasins de détail dans certains États.

Les pots de yogourt en cause ont un code CUP de 8 57290 00612 6 et une date de péremption du 28 novembre 2021. Les pots de yogourt sont présentés dans un emballage en plastique transparent et ont un sceau en aluminium bleu. Il convient de noter qu’aucun autre produit de la marque Ellenos n’a un problème d’étiquetage similaire.

Yogourt à la mangue dans une tasse

Le rappel a eu lieu lorsqu’un examen des pots de yogourt a révélé que certains pots de yogourt à la mangue étaient remplis par erreur de yogourt à la citrouille.

« Nous avons appris aujourd’hui l’erreur d’étiquetage et avons immédiatement contacté la FDA, nos distributeurs et nos partenaires de vente au détail de l’erreur d’étiquetage et pour informer d’un rappel immédiat de 16 onces de mangue », a déclaré le PDG d’Ellenos, John Tucker, à propos du rappel. « Nous prenons la santé et la sécurité de nos consommateurs très au sérieux et nous voulions retirer du marché les produits mal étiquetés le plus rapidement possible. »

Que faire si vous avez le yaourt en cause

Si vous avez le yaourt ci-dessus, la FDA vous conseille de le jeter si vous avez une allergie aux œufs. Vous pouvez également le retourner au point de vente pour un remboursement complet. Les consommateurs qui ont des questions peuvent contacter l’entreprise au 206-535-7562. La hotline est ouverte de 8h00 à 16h00 du lundi au vendredi.