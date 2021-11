Assurez-vous que vous êtes prêt à réussir dans le métaverse

Depuis qu’il est apparu pour la première fois aux yeux du public, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a fait quelques… choix intéressants, dont le plus récent est, à la lumière des récents documents divulgués par un dénonciateur. que j’ai écrit la semaine dernière, renommant sa société de médias sociaux Méta-plateformes (NASDAQ :FB).

Source : Shutterstock

Ce changement de marque soudain ne changera pas la petite icône bleue « f » sur nos téléphones que nous connaissons et aimons et/ou détestons. Au contraire, le nouveau nom est censé représenter une nouvelle feuille pour l’entreprise.

Le mouvement dans le « métavers » n’est pas un concept nouveau. Zuckerberg ne fait que suivre le chemin tracé par Neal Stephenson dans son roman de science-fiction de 1992, Snow Crash. Si vous n’avez pas lu Snow Crash, vous connaissez peut-être mieux Matrix, Pandora d’Avatar ou OASIS dans Ready Player One.

Le métavers existe depuis des décennies via la réalité virtuelle et augmentée… et dans les jeux vidéo en ligne massivement multijoueurs (MMO) comme Fortnite et World of Warcraft.

Alors que le passage de Facebook à Meta est symbolique, l’idée du métaverse est tout sauf.

Selon un récent Fortune article:

« Zuckerberg dit que le métaverse est la prochaine évolution des réseaux sociaux, dépassant les profils d’utilisateurs statiques qui permettent aux gens de simplement publier des commentaires et des photos. Pour l’atteindre, les gens devraient porter des casques VR ou des lunettes de réalité augmentée qui superposent le domaine numérique au monde physique. Il pourrait également y avoir des hologrammes réalistes projetés dans le monde réel à partir de systèmes de projection de pointe. »

Nous sommes peut-être à quelques décennies de notre propre version de Pandora ou de l’OASIS, mais le métaverse est devenu un sujet populaire ces dernières années. Et Facebook s’implante en son centre.

Mais, et au risque de sonner comme un disque rayé, rien de tout cela ne serait possible sans la 5G en tête…

Pas de 5G… Pas de métaverse

Alors que le déploiement de la 5G sonne comme une vieille nouvelle, chaque fournisseur de téléphonie mobile affichant sa couverture 5G comme les Kardashian montrant leurs dernières bagues de fiançailles d’un million de dollars, ce que nous avons vu n’est que le premier chapitre de cette révolution technologique en plein essor.

Nous voyons actuellement le réseau 5G de base.

Mais en quelques mois. nous allons voir la surface potentielle réelle de la 5G.

Pour le définir rapidement, la 5G est la prochaine génération de haut débit mobile qui remplacera ou augmentera les connexions 4G LTE existantes.

La technologie 5G améliore considérablement les vitesses de téléchargement et de téléchargement, tout en améliorant la latence, c’est-à-dire le temps nécessaire aux appareils pour communiquer avec les réseaux sans fil. Le réseau 4G actuel délivre environ 100 mégabits par seconde. Mais une fois la 5G déployée, ce nombre passe à 10 000 mégabits par seconde, soit 100 fois plus vite que la vitesse actuelle.

Que signifie « 100 fois plus rapide » ? Cela signifie qu’une toute nouvelle génération de technologies, y compris le métaverse, deviendra probablement réalisable et prospérera.

Alors que la 4G fournissait les vitesses de réseau nécessaires pour exécuter des applications en ligne complexes comme Uber et le streaming mobile comme Netflix, la 5G représente un bond en avant monumental.

Il constitue la base de toute une série de technologies « gee-whiz », y compris les véhicules automatisés… la chirurgie à distance… et le métaverse.

Dans le métaverse, Verizon a déclaré dans un article de blog d’il y a environ un an…

« Vous pouvez faire exactement ce que vous pourriez faire dans le monde réel : rencontrer un client pour une conversation rapide ou vous rendre dans votre épicerie coréenne préférée en bas du pâté de maisons. Mais vous pouvez aussi vous arrêter et discuter avec un mi-schtroumpf mi-homme dans la rue. Ou assistez à la fête d’anniversaire de votre sœur sous forme d’hologramme et dansez avec des invités qui vivent sur des côtes différentes… On est loin des limites d’Internet ou des applications de jeux d’aujourd’hui qui nécessitent un casque et ne vous permettent d’exister que dans une seule histoire. Dans le métaverse, vous pouvez posséder une entreprise ou louer un appartement et être tenu de respecter les règles et règlements comme vous le feriez dans le monde réel. Mais il n’y aurait aucune limite aux choses que vous pourriez voir ou faire – si l’infrastructure numérique le prend en charge. »

En d’autres termes, sans les 10 000 mégabits par seconde de la 5G, pas de métaverse.

J’ai déjà estimé que la 5G produira plus de 56 000 milliards de dollars de richesse :

L’intelligence artificielle est en passe de débloquer plus de 30 000 milliards de dollars de nouveaux revenus. L’Internet des objets va ajouter 19 000 milliards de dollars à l’économie. Et les voitures sans conducteur devraient ajouter 7 000 milliards de dollars.

Une fois que vous avez ajouté le métaverse, ce nombre devient encore plus grand. Selon Emergen Research, « la taille du marché mondial des métaverses a atteint 47,69 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 828,95 milliards de dollars en 2028 ». C’est un taux de croissance annuel composé (TCAC) élevé de 43,3%.

De toute évidence, il est impossible de prédire avec certitude quelles entreprises bénéficieront le plus de l’expansion du métaverse alimentée par la 5G.

Je soupçonne que ce ne sera pas Meta Platforms/Facebook.

Nous ne rejoindrons pas tous le métavers demain parce que Zuckerberg a tenu une conférence de presse la semaine dernière. Bien que le métavers soit inévitable, il augmentera comme toutes les technologies – par à-coups au début, puis… tout à la fois.

De « bizarre » à « Gangbusters »

Et les leaders ne seront probablement pas les géants de la technologie actuels… mais certaines entreprises dont nous n’avons même pas encore entendu parler.

Ils sembleront étranges au début – tout comme les leaders 4G comme Airbnb et Uber l’ont fait lors de leur première apparition – mais ils entreront en eux-mêmes et grandiront comme des gangbusters plus rapidement que prévu.

Mais voici le problème : l’opportunité 5G/métaverse n’en est qu’à ses balbutiements, ce qui signifie qu’elle produira une liste croissante de gagnants au fil du temps.

Les entreprises qui comprennent ce qui se passe et exploitent ce nouveau réseau 5G puissant pour améliorer ou créer des services et des industries entièrement nouveaux pourraient rapidement se développer et devenir le prochain Facebook ou Uber.

D’un autre côté…

Les entreprises qui pensent que la 5G n’est rien de plus que des vitesses de téléchargement plus rapides et ne commencent pas à se préparer à son impact et à celui du métaverse sur leur industrie ou leurs clients… seront condamnées.

C’est la même chose avec les investisseurs.

Ceux qui comprennent que la 5G est une histoire bien plus importante que les smartphones plus rapides… et comprennent que les dernières années remplies de battage médiatique n’étaient que la phase de construction et non une promesse vide… pourraient faire des gains incroyables au fur et à mesure que cette histoire se déroule.

Salutations,

Eric Fry

