À moins que vous ne veniez de Pologne, il y a de fortes chances que les noms « Kajko » et « Kokosz » ne signifient pas grand-chose pour vous. Publiées pour la première fois en 1972, les bandes dessinées de Janusz Christa ont souvent été comparées aux Astérix série, et ils explorent des thèmes similaires (la franchise a même été accusée de plagier les personnages et le décor d’Albert Uderzo, mais nous n’irons pas dans ce terrier de lapin en particulier).

Désormais, ces guerriers slaves reprennent vie grâce à une série animée Netflix, qui fait aujourd’hui ses débuts internationaux. Renommé Kayko et Kokosh, la série sera accompagnée d’un jeu vidéo exclusif à Switch, qui devrait arriver au premier trimestre 2022.

Le but du jeu, selon l’éditeur RedDeer.games, sera de présenter les personnages à un public mondial qui pourrait bien ne pas connaître leurs exploits. Ce sera « une combinaison unique de livre de coloriage, de bande dessinée interactive et de roman visuel », et son intrigue sera écrite par l’ancienne scénariste de CD Projekt RED, Magdalena Kucenty, qui était responsable du scénario de celui du sorceleur Gwen retombées.

Voici quelques relations publiques :

Vous entrerez dans le monde coloré de la fantaisie slave. Les bandes dessinées humoristiques suivent l’histoire de deux guerriers qui font tout leur possible pour défendre leur château bien-aimé de Mirmilovo contre les attaques de l’ordre maléfique des Knaveknights.

RENCONTREZ LES HÉROS

Kayko est le genre de héros intelligent, ingénieux et adorable, tandis que Kokosh est plutôt du type fort et confiant, qui a toujours faim. Ils servent tous deux châtelain et sa femme, Mirmil et Lubava, qui veillent à l’ordre général à Mirmilovo.

FLAIR ET RUPTURE SLAVIC

Dans cet endroit magnifique, mais rarement calme, les attaques sournoises des chevaliers-cavaliers sont si courantes que Kayko et Kokosh doivent constamment inventer de nouvelles tactiques pour sauver le château. Et ils le font de la manière la plus amusante et la plus rusée possible : des disputes diplomatiques absurdes en passant par la modification des heures d’ouverture du château au combat avec un esprit de paresse accablant.

SURTOUT – BON AMUSEMENT !

Les dix bandes dessinées supplémentaires décrivent la vie quotidienne dans le château et ses environs, avec des créatures mignonnes et magiques qui y vivent. Grâce aux dessins amusants et aux histoires, le jeu devrait plaire aux lecteurs de tous âges et améliorer leur humeur immédiatement !