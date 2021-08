Astéroïde de Chicxulub : d’où vient l’astéroïde qui a tué des dinosaures il y a des millions d’années ?

Les résultats indiquent que des astéroïdes de 10 km de large de la moitié extérieure de la ceinture d’astéroïdes peuvent frapper la Terre une fois tous les 250 millions d’années en moyenne (Photo : SwRI/Don Davis)

Il y a environ 66 millions d’années, un gros astéroïde d’environ 10 km de large a frappé la Terre. Le gros astéroïde a heurté le sol près du Mexique, ce qui a en outre créé une structure d’impact de 180 kilomètres de diamètre sur la terre. L’événement a entraîné une extinction de masse, anéantissant 75 pour cent de toutes les espèces animales et végétales, y compris les dinosaures non aviaires de la planète.

À l’aide de diverses découvertes sur l’évolution des astéroïdes et de données extraites d’astéroïdes connus, l’équipe américaine a creusé un peu plus profondément cet astéroïde nommé Chicxulub (celui qui a détruit les dinosaures). le passé et d’autres détails connexes. Les résultats de l’étude ont été publiés dans Icarus le mois dernier.

Le Dr David Nesvorný, auteur principal de l’étude, a déclaré dans un communiqué de presse : “Nous avons décidé de chercher où les frères et sœurs de l’impacteur Chicxulub pourraient se cacher.” L’équipe avait étudié la ceinture principale d’astéroïdes qui se situe entre les orbites de Mars et de Jupiter. La NASA révèle que cette ceinture est estimée à entre 1,1 et 1,9 million d’astéroïdes de plus d’un kilomètre de diamètre, suivis de millions d’astéroïdes plus petits.

A l’aide de modèles informatiques, les auteurs ont étudié comment les objets s’échappent de cette ceinture. Ils ont noté comment les forces thermiques peuvent permettre à ces objets de dériver et comment les coups gravitationnels des deux planètes (Mars et Jupiter) peuvent pousser l’objet sur des orbites proches de la planète bleue (Terre).

Plus de 100 000 astéroïdes de ce type ont été étudiés par l’équipe avec l’aide du supercalculateur Pléiades de la NASA. Les résultats ont indiqué que les astéroïdes de 10 km de large de la moitié extérieure de la ceinture d’astéroïdes peuvent frapper la Terre une fois tous les 250 millions d’années en moyenne, ce qui est au moins 10 fois plus souvent que prévu.

Le Dr Simone Marchi, co-auteur de l’étude, a déclaré : « Ce résultat est intrigant non seulement parce que la moitié extérieure de la ceinture d’astéroïdes abrite un grand nombre d’impacteurs de chondrites carbonées, mais aussi parce que les simulations de l’équipe peuvent, pour la première fois , reproduisent les orbites de gros astéroïdes sur le point de s’approcher de la Terre. » « Notre explication de la source de l’impacteur Chicxulub correspond parfaitement à ce que nous savons déjà sur l’évolution des astéroïdes », a-t-il ajouté.

“Ce travail nous aidera à mieux comprendre la nature de l’impact de Chicxulub, tout en nous indiquant également d’où pourraient provenir d’autres grands impacteurs du passé profond de la Terre”, a ajouté le Dr Nesvorný.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.