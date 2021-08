Aston Martin a amélioré chaque partie «visible» de l’AMR21

Aston Martin est fier de ses efforts de récupération au premier semestre 2021, citant une amélioration dans toute la partie «visible» de son challenger.

L’héritage de Racing Point a nui à Aston Martin lors de son grand retour en Formule 1, la nouvelle réglementation signifiant que leur philosophie automobile inspirée de Mercedes est passée d’un coup de maître à un cauchemar.

Les voitures à faible inclinaison étant celles qui souffrent le plus des modifications apportées à la conception du plancher, Aston Martin a été obligée de se frayer un chemin dans la hiérarchie.

Cela n’a pas été facile, mais à l’approche de la trêve estivale, Aston Martin se retrouve résolument dans la course à la 5e place du championnat des constructeurs.

Actuellement, ils occupent P7, bien que le classement aurait été plus agréable sans la disqualification de Sebastian Vettel de P2 en Hongrie.

Mais après un travail acharné sur l’AMR21, Aston Martin a signé pour l’été ravie de leurs progrès.

« C’est un fait bien connu que nous avons commencé la saison en arrière, en raison de changements réglementaires qui ont affecté les performances aérodynamiques des voitures à faible inclinaison plus négativement que celles des voitures à inclinaison élevée. Notre voiture est une voiture à faible inclinaison », a déclaré le directeur des performances d’Aston Martin, Tom McCullough, sur le site Web de l’équipe.

« La voiture à faible inclinaison de Mercedes était également désavantagée. Mais parce qu’elle avait été la classe du peloton en 2020, elle a reculé de moins de places que notre voiture, car nous avions concouru à l’avant d’un milieu de terrain très compétitif l’année dernière.

« En ce début d’année, nous avons donc glissé vers l’arrière de ce milieu de terrain très compétitif. Mais comme je l’ai dit, c’était le résultat des changements réglementaires.

« Depuis lors, cependant, je tiens à reconnaître l’énorme travail acharné qui a été accompli par nos collègues de l’aéro, de la conception et de la fabrication, qui ont inlassablement comblé ce déficit de performances, inventant et réalisant des mises à jour aéro.

“C’était et c’est un processus de développement itératif plus ou moins sans fin et, par conséquent, il n’y a presque aucune partie visible de l’extérieur de notre voiture qui n’ait pas été améliorée d’une manière ou d’une autre entre Bahreïn et Silverstone.

« Ou, pour le dire autrement, si une partie de notre voiture est léchée par le vent, nous l’avons probablement mise à jour à un moment donné au cours des quatre derniers mois.

“Ça marche. Nous savons que notre voiture n’est toujours pas la plus rapide, mais elle est maintenant plus proche des performances des voitures de nos principaux rivaux qu’elle ne l’était au début de la saison, et c’est le résultat d’un programme d’amélioration aérodynamique soigneusement géré qui a nécessairement impliqué des essais. et d’erreurs, mais a également donné de vrais résultats.

Habillez-vous en vert Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Cependant, une fois qu’Aston Martin se sera remis au travail après la pause estivale, ce ne sera plus pour développer davantage l’AMR21. Au lieu de cela, l’accent est désormais mis sur le nouveau challenger pour 2022.

«Ce fut un travail très impressionnant et je salue mes collègues pour cela. Cependant, comme presque toutes les équipes, après la fermeture estivale, nous transférerons cet effort et ces ressources à la tâche de rendre notre voiture 2022 aussi compétitive que possible », a confirmé McCullough.