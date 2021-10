Aston Martin a demandé un regroupement géographique des courses de F1 pour minimiser les déplacements en 2022

Aston Martin s’est enquis de l’ordre de la saison 2022 de 23 courses en fonction de la situation géographique des pays afin de réduire le temps de déplacement.

La Formule 1 tentera à nouveau d’accueillir un record de 23 courses en une saison, après avoir dévoilé le calendrier 2022 qui devrait inclure un premier Grand Prix de Miami, tandis qu’Imola revient également avec une place permanente dans le calendrier désormais assuré jusqu’en 2025.

Participer à 23 courses sera toujours un défi, en particulier dans un délai plus restreint puisque la saison devrait commencer en mars et se terminer en novembre de l’année prochaine, mais il y a quelques grands voyages mondiaux entre certaines des manches.

Après le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola, ce sera ensuite à Miami après un week-end de repos, avant de revenir pour le Grand Prix d’Espagne après un autre week-end libre.

La partie la plus difficile du calendrier sera sans aucun doute un triplé entre la Russie, Singapour et le Japon.

Sebastian Vettel d’Aston Martin a déjà signalé le calendrier de la Formule 1 et comment il peut passer d’une région du monde à une autre, citant une préoccupation pour l’impact environnemental.

Le directeur de l’équipe, Otmar Szafnauer, a révélé qu’Aston Martin avait demandé si les courses pouvaient être regroupées en fonction de leur emplacement, afin de réduire au maximum le temps de trajet.

Et bien que cela ne semble pas nécessairement s’être produit, Szafnauer comprend que ce n’est pas si simple à réaliser compte tenu de la pandémie mondiale en cours.

Il espère donc que l’idée pourra être revisitée à l’avenir.

«Nous avons demandé [about geographical grouping] mais il y a beaucoup à faire pour faire le calendrier », a-t-il déclaré, cité par GP Fans.

« Ce n’est pas aussi simple que d’essayer de les écrire dans un ordre géographique plus commode.

« Stéphane [Domenicali] et son équipe font de leur mieux avec beaucoup d’apports.

« Ces jours-ci, l’une des grandes contributions est toujours due à Covid et à certaines des considérations là-bas.

«Je pense que certains des endroits où nous allons ont été conduits par certains pays qui souhaitent être plus tard dans le calendrier, en espérant que Covid nous dépasse.

« Donc, lorsque vous avez ce type de contraintes, je pense qu’ils ont fait de leur mieux avec les contraintes que nous avons aujourd’hui et j’espère que ces contraintes ne seront plus les mêmes à l’avenir et que nous pourrons faire un meilleur travail. »