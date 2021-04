«  Aston Martin a le devoir d’aider Sebastian Vettel en difficulté  »

Selon la légende du rallye Walter Röhrl, Aston Martin a le «devoir» d’aider Sebastian Vettel à traverser cette étape difficile de sa carrière.



Vettel a quitté Ferrari à la fin de 2020 après une campagne lamentable qui l’a vu terminer P13 du championnat des pilotes, mais en réalité, les luttes du quadruple champion du monde avaient bien commencé avant.

Beaucoup retracent le déclin de Vettel à son accident lors du Grand Prix d’Allemagne 2018 alors qu’il menait la course, un moment qui a fortement basculé le combat pour le titre en faveur de Sir Lewis Hamilton cette année-là, et depuis lors, Vettel n’a pas fonctionné à un niveau qui pourrait apporter le titre. Succès.

Le passage à Aston Martin pour 2021 était alors censé être un nouveau départ dans un environnement moins pressurisé.

Les problèmes de fiabilité des tests n’étaient pas idéaux pour Vettel étant donné que le calendrier avait déjà été réduit à trois jours à Bahreïn, mais l’ouverture de la saison au même endroit a vraiment suscité des inquiétudes.

Vettel échouerait à sortir de Q1 tandis que son coéquipier Lance Stroll faisait le top 10 des tirs au but pour la pole, et le jour de la course alors que Stroll récoltait un point pour P10, Vettel franchissait la ligne en P15.

Vettel et Röhrl se sont rencontrés pour la première fois dans le paddock au Grand Prix d’Australie il y a 10 ans, et depuis lors, Röhrl suit la carrière de son compatriote en Formule 1.

« Il fait partie de ces pilotes qui ont un flair particulier, conduit une ligne propre et manie la voiture aussi doucement que possible », a écrit Röhrl sur sa page Facebook.

«Il aurait sûrement été un bon pilote de rallye. Et c’est la raison pour laquelle j’ai à nouveau regardé les courses de Formule 1 et que j’ai suivi sa carrière de près.

Évidemment, beaucoup de choses ont changé pour Vettel depuis ces jours chez Red Bull où il était la force dominante en Formule 1, mais Röhrl, deux fois champion du monde des rallyes, dit qu’un pilote de la capacité de Vettel ne peut pas oublier comment conduire, et donc c’est le «devoir» d’Aston Martin de découvrir la vraie raison de ses difficultés.

«Un tel talent n’a pas oublié comment conduire. Il doit y avoir des raisons, à la fois chez Ferrari et maintenant chez Aston Martin, pour lesquelles cela n’a pas fonctionné de cette façon. Sebastian n’a pas oublié comment conduire », a-t-il déclaré à F1-Insider.com.

«Je considère que c’est le devoir de l’équipe de l’aider. Avec le bon matériel, il peut encore gagner des courses et des titres. Cela ne fait aucun doute. Ses détracteurs devraient en être conscients.

Vettel aura la chance de faire ses débuts difficiles avec Aston Martin dans le rétroviseur du Grand Prix du Made in Italy et d’Émilie-Romagne, deuxième manche de la saison de Formule 1 2021.

