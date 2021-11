Aston Martin a-t-il signé le mauvais champion du monde ?

Quand Aston Martin et Lawrence Stroll ont pris la décision de remplacer Sergio Perez par Sebastian Vettel pour la saison 2021 de Formule 1, ils faisaient un pari.

Le pari, en substance, était que les problèmes que Vettel avait connus au cours de ses deux dernières années et demie chez Ferrari – effectivement depuis qu’il a glissé dans le gravier d’Hockenheim en cette journée sombre et humide de 2018 – n’étaient qu’un produit de son environnement.

Le manque de stabilité de la voiture à l’arrière et la chute de l’amour de Ferrari avec lui dans le contexte d’années de sous-performance étaient deux raisons parfaitement valables pour les mauvaises performances de Vettel en 2019 et 20, au cours desquelles le plus jeune champion du monde de F1 a vieilli presque au-delà de toute reconnaissance. .

Et donc l’espoir était que loin des fantômes de son passé de cheval cabré, à savoir Mattia Binotto et Charles Leclerc, et avec un nouveau départ dans une équipe britannique avec un esprit de course similaire à celui dans lequel il a prospéré dans les années de gloire chez Red Bull , Seb allait renaître.

Mais s’il est encore trop tôt pour conclure que le pari est raté, il n’est pas exactement gagné.

Dès le début, la poursuite de Vettel avait l’odeur de l’erreur classique d’un entraîneur de football de signer un grand nom juste parce qu’ils le pouvaient, parce que leur changement de statut grâce à une combinaison de la richesse de Stroll, le rebrand Aston, l’émergence de l’équipe en tant que prétendants réguliers au podium dans 2020 et la propre chute de Vettel ont rendu quelqu’un auparavant jugé hors de portée soudainement très accessible.

Invariablement – ​​fatalement – ​​dans de telles situations, une réflexion insuffisante est accordée aux deux piliers de toute opération, stratégie et vision réussies, avec peu de considération pour la façon dont la signature de marque peut être intégrée dans l’équipe et, dans le cas de Vettel, s’ils restent faim et capable.

Les avoir simplement est la chose la plus importante ; quoi faire exactement avec eux, comment ils s’adaptent, devient une question pour plus tard.

Cela ne veut pas dire que Vettel n’a pas eu ses moments en 2021, bien sûr, évitant les ennuis – tout un exploit pour lui ces jours-ci – pour terminer deuxième du Grand Prix d’Azerbaïdjan en juin ainsi que deuxième sur le route en Hongrie avant d’être disqualifié pour une infraction liée au carburant.

Peut-être sa meilleure performance de toutes, la plus proche qu’il soit venue de « Classic Seb », est venue à Monaco, où son rythme aveuglant sur de vieux pneus tendres lui a permis de dépasser Lewis Hamilton et Pierre Gasly pour la cinquième place à partir de la septième sur la grille.

Pourtant, cette fragilité de la fin de l’ère Ferrari n’est jamais loin de la surface, sa collision maladroite avec Esteban Ocon à Bahreïn et son tour de fête tourne à Silverstone et Zandvoort à tout moment vous laissant vouloir regarder de l’autre côté par pure politesse.

Et si nous ne tenons pas compte de la théorie selon laquelle Stroll a acheté une équipe de Formule 1 simplement pour que Lance soit beau, le propriétaire d’Aston Martin n’a sûrement pas payé pour un quadruple champion du monde pour ne se qualifier qu’occasionnellement.

Il a parfois été difficile d’assister au déclin d’un conducteur autrefois si sûr de lui, qui a atteint de tels sommets, et bien que la nouvelle réglementation pour 2022 offrira l’occasion d’un nouveau départ, Vettel peut-il vraiment faire confiance à ce stade ? livrer régulièrement dans une voiture de compétition ?

Il y a un sentiment dominant que le feu autrefois brûlant en lui a été éteint par les années – et qu’au fond, il sait qu’il est impuissant à l’empêcher.

C’était le plus gros point à retenir de l’interview fascinante de Vettel sur Sky Sports avec Jenson Button – un autre ancien champion du monde qui a passé ses dernières années enfermé dans des machines de milieu de terrain – dans la préparation du GP de Mexico le week-end dernier dans une conversation qui avait l’air d’un conseil session.

Sebastian Vettel a déclaré que « ça ne sent tout simplement pas la même chose » courir au milieu de terrain et que « ce n’est pas vraiment ce pour quoi je suis ici ».https://t.co/DgH8FFkL78 #F1 pic.twitter.com/3ERFgIDrbX – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 novembre 2021

« La satisfaction lorsque vous franchissez la ligne n’est tout simplement pas la même », a déclaré Vettel à propos de sa lutte pour trouver la motivation au milieu de terrain après avoir passé une si grande partie de sa carrière à concourir pour des victoires.

« Une fois que vous avez gagné une course et une fois que vous êtes monté sur le podium et que vous avez un énorme coup de pouce de la part des fans par la suite, et d’une certaine manière, une confirmation… maintenant vous courez et vous obtenez une huitième ou une 10e place et vous vous sentez vous avez fait une très bonne course, aucune erreur.

« Mais c’est 10e, c’est neuvième, c’est huitième – ce n’est pas vraiment pour ça que je suis ici. Peut-être que je suis gâté [because] Je me suis habitué à gagner et à être devant.

S’il y a des signes que l’ancien Seb Vettel ne reviendra jamais, Fernando Alonso a passé la majeure partie de 2021 à conduire comme s’il n’était jamais parti.

Beaucoup ont exprimé des réserves lorsque le retour du fils prodigue de Renault, après un tour du monde de deux ans le menant de l’Indianapolis 500 au Rallye Dakar, a été annoncé à l’été 2020, mais le 40 ans avec un penchant pour les tours de magie a trouvé un moyen d’arrêter l’horloge.

Son départ sensationnel dans la course de sprint à Silverstone et sa défense contre Hamilton en Hongrie – le vieux guerrier luttant avec le grand méchant loup, le retardant juste assez longtemps pour qu’Ocon puisse s’échapper vers la victoire – étaient les actes d’un pilote opérant à ou quelque chose de très près de son apogée.

Pourtant, Alonso se retrouve dans la situation trop familière de son talent gaspillé, avec une limite à ce qu’il peut réaliser avec l’équipe Alpine rebaptisée – la destination vers laquelle il court toujours lorsqu’il se laisse sans option – dont les progrès depuis 2016 ont été douloureusement lent et dont le véritable engagement envers la F1 a parfois été remis en question.

Un manque d’organisation s’est reflété dans des informations récentes selon lesquelles Davide Brivio envisage un retour en MotoGP moins d’un an après avoir remplacé Cyril Abiteboul et peu s’attendent sérieusement à ce qu’Alpine soit parmi les plus grands gagnants des changements de règles de l’année prochaine.

Il est donc tentant d’imaginer à quel point les perspectives d’Alonso seraient différentes s’il était celui qui avait la puissance d’Aston Martin et des millions de Stroll derrière lui.

Pour commencer, il aurait presque certainement trouvé un moyen de contourner les changements de sol de 2021 pour faire danser la voiture AMR21 plus régulièrement, car trouver des performances au milieu de l’imperfection est sa spécialité.

Mais cela n’aurait été rien comparé à son impact transformationnel sur la culture de l’équipe et sa capacité à exploiter tout ce potentiel latent.

Alonso serait devenu le point autour duquel l’équipe pourrait être construite, la force pure de sa personnalité fournissant un sens du but et de la direction manquant actuellement avec un Vettel déçu et sans inspiration dans la voiture.

Cela n’aurait pas été joli parfois, car les normes et les attentes d’Alonso ont été jugées trop élevées pour certains au fil des ans.

Mais l’ajout d’un concurrent d’une férocité aussi inébranlable à un environnement mobile vers le haut serait venu avec une quasi-garantie qu’Aston Martin – après avoir fait une série de rendez-vous profondément impressionnants dans les coulisses – se frayerait un chemin vers l’avant plus tôt que plus tard, en crochet ou par escroc.

En d’autres termes, cela aurait fait d’eux presque du jour au lendemain une équipe à craindre.

Au cours du week-end du GP des Pays-Bas début septembre, un rapport de la publication allemande respectée Auto Motor und Sport a affirmé que Stroll avait offert le siège de Vettel à Alonso pour l’année prochaine tout en déjeunant avec le manager de l’Espagnol, Flavio Briatore, en Sardaigne pendant la pause estivale de la F1.

La « rumeur crédible » a rapidement été démentie par Aston Martin, mais le retard prolongé de la confirmation de l’accord de Vettel en 2022 – puisque Seb avait signé un contrat pour « 2021 et au-delà » à son arrivée de Ferrari – était curieux.

Après avoir pris tant de coups depuis 2018, Vettel a-t-il mis plus de temps pour se convaincre qu’il voulait continuer et donner un coup de plus aux dés ? Ou Stroll avait-il effectivement vu l’écriture sur le mur et s’était-il rendu compte qu’il avait signé le mauvais champion du monde ?

Il ne serait pas surprenant qu’il y ait une certaine hésitation, pour des raisons très différentes, de part et d’autre.

Stroll, l’homme d’affaires canadien qui manque rarement une occasion de nous rappeler qu’il a finalement gagné dans tout ce qu’il a jamais fait, apprécie sans aucun doute la valeur d’une approche impitoyable, à haut risque et à haute récompense.

Comme pour Vettel, signer Alonso aurait représenté une sorte de pari, mais cela aurait été un pari beaucoup plus sûr – et accompagné de la promesse de gagner gros.