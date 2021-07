Aston Martin annonce l’embauche d’une autre équipe majeure de F1 · .

in

Aston Martin est sur le point d’annoncer l’embauche d’un autre membre senior de l’équipe alors qu’elle vise à rendre sa division technique sans égal en Formule 1.

Le président exécutif de l’équipe, Lawrence Stroll, a révélé l’annonce à venir dans le cadre de sa volonté de doubler les effectifs de l’ancienne équipe Racing Point, qu’il a rebaptisée cette année.

“Nous recrutons tout le temps de brillants nouveaux talents techniques et d’ingénierie senior et le résultat sera une force technique et d’ingénierie dans l’entreprise égale, sinon meilleure que toute autre équipe de Formule 1”, a déclaré Stroll aux médias, y compris . dans une interview. jeudi.

« Nous annonçons à peu près presque toutes les semaines maintenant l’embauche de nouveaux talents techniques et d’ingénierie supérieurs brillants. Cette semaine, nous annoncerons qu’un autre membre très senior d’une autre équipe nous rejoindra.

La dernière nomination fait suite à l’embauche de trois ingénieurs seniors au cours du mois dernier, dont deux provenaient de ses rivaux Red Bull. Andrew Alessi a pris la tête des opérations techniques tandis que Dan Fallows devrait arriver en tant que nouveau directeur technique de l’équipe en 2023. Luca Furbatto arrivera d’Alfa Romeo en tant que nouveau directeur technique d’Aston Martin l’année prochaine.

L’équipe, connue jusqu’en 2018 sous le nom de Force India, disposait de l’un des effectifs les plus réduits du domaine lorsque Stroll l’a achetée il y a trois ans. Il sera environ deux fois plus important une fois sa vague d’embauche terminée.

« Nous avons actuellement environ 500 employés », a déclaré Stroll. « Lorsque j’ai repris Force India, nous en avions environ 400, nous avons augmenté d’environ 100. Et ce n’est pas seulement la quantité, c’est la qualité.

« En Formule 1, il faut du temps pour trouver des gens : des contrats, des feuilles de jardin, et cetera. Mais à court terme, nous prévoyons de porter ce nombre à environ 800 personnes. »

Cependant, il a nié qu’un remplaçant du PDG de l’équipe, Otmar Szafnauer, fasse partie de ses intentions d’embauche.

“Nous n’avons pas cherché un nouveau PDG pour diriger l’équipe”, a déclaré Stroll. « Nous recherchons à peu près tous les autres postes, en passant des 500 personnes que nous avons actuellement aux 800 personnes.

«Mais nous chercherons toujours à nous renforcer partout où nous le pouvons. Et nous recevons énormément de personnes qui postulent pour des postes. Nous n’avions jamais eu ce luxe avant de devenir Aston Martin.

La Commission Hamilton, dirigée par le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton, a publié aujourd’hui un rapport décrivant 10 recommandations pour améliorer l’accès des Noirs aux emplois du sport automobile britannique.

Alors que Stroll n’avait pas encore vu le rapport au moment de l’interview, peu de temps après sa publication, il a souligné l’engagement de l’équipe à offrir l’égalité des chances.

« Nous soutenons totalement – ​​que vous soyez blanc, noir, homme ou femme – nous avons un programme d’opportunités très diversifié. Tant que vous êtes qualifié pour le poste, que vous soyez blanc ou noir ou homme ou femme n’a pas d’importance. Nous sommes donc très ouverts d’esprit, comme je l’ai été avec toutes mes entreprises précédentes.

