Aston Martin est satisfait des progrès réalisés avec sa nouvelle voiture pour la saison de Formule 1 2022, qui est conçue selon de nouvelles réglementations techniques.

Le PDG de l’équipe, Otmar Szafnauer, a déclaré qu’ils «apprenaient à un rythme élevé» avec leur programme de simulateur, mais a admis qu’ils ne seraient pas en mesure de dire à quel point ils s’en sortaient tant que leur voiture ne serait pas en piste contre la concurrence l’année prochaine.

« C’est vraiment, vraiment difficile à dire parce que vous ne savez pas ce que les autres équipes ont trouvé et ce sont des secrets très bien gardés », a-t-il déclaré.

« Ce que je peux dire, c’est que nous nous sommes fixés des objectifs agressifs mais réalisables et nous sommes sur la bonne voie pour atteindre ces objectifs ambitieux et réalisables. Nous constatons toujours de bons gains chaque semaine.

Les équipes devraient courir ensemble pour la première fois lors d’un test sur le Circuit de Catalunya l’année prochaine. Le test, qui devrait maintenant couvrir trois jours, sera suivi d’un autre sur le circuit international de Bahreïn avant la course d’ouverture de la saison sur la piste.

« Nous saurons à Bahreïn ou même à Barcelone quand nous verrons ce que les autres ont fait », a déclaré Szafnauer. « C’est vraiment impossible à comparer parce que comme je l’ai dit, peut-être que les autres se sont fixés des objectifs agressifs aussi et qu’ils les atteignent ou les dépassent. Et personne ne vous le dira.

Aston Martin a blâmé les changements apportés au règlement technique cette année pour son effondrement par rapport à sa forme de 2020, lorsqu’il a remporté une course et terminé quatrième du championnat en tant que Racing Point. L’équipe est septième au classement avec quatre courses à disputer.

Szafnauer a déclaré que les restrictions de développement cette année et la nécessité de prioriser les travaux sur sa voiture 2022 limitaient les progrès qu’elle pourrait faire avec sa conception actuelle.

« Une fois que l’architecture a été figée et que les changements ont été apportés, vous ne pouvez pas faire grand-chose », a-t-il déclaré. «Nous avons donc fait de notre mieux pour récupérer une partie de cela. Mais en même temps, nous avons également dû arrêter d’essayer de récupérer l’appui pour 2021 car nous avons une quantité limitée de ressources et un temps de tunnel limité, et nous avons dû passer à ’22 sinon, cela aurait eu un impact sur notre ‘ 22 saison aussi.

« Alors, aurions-nous aimé faire mieux, oui, mais nous sommes réalistes que nous ne pourrions pas vraiment récupérer avec les ressources limitées dont nous disposons. Et vous devez vous rappeler que l’architecture était figée. Il y a plein de choses [that] avec une architecture non figée, nous aurions pu essayer, mais vous ne pouviez pas. Nous avons eu ces deux [development] jetons à utiliser, et c’était tout.

