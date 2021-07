Aston Martin capable d’atteindre le titre

Dans le résumé : Sergio Perez a déclaré que son ancienne équipe Aston Martin – anciennement connue sous le nom de Racing Point – est capable de réaliser l’objectif du propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, de concourir pour le championnat du monde d’ici cinq ans.

En bref

Perez : le point fort d’Aston Martin réside dans les membres de l’équipe

Aston Martin a récemment mené une importante campagne de recrutement et le propriétaire de l’équipe, Lawrence Stroll, a déclaré qu’elle s’attend à être candidate au championnat du monde d’ici cinq ans.

Perez pense que c’est un objectif réaliste pour son ancienne équipe. “Dans cinq ans, beaucoup de choses peuvent arriver, c’est sûr”, a-t-il regretté. « Et je pense que Lawrence, son équipe sont conscients des choses en Formule 1, pour réussir, cela peut prendre beaucoup de temps.

“Ils ont de très bonnes personnes d’Andy [Stevenson], d’Otmar [Szafnauer] et tous les membres supérieurs, tous les ingénieurs. Ce sont des gens très, très forts.

«Je pense que la question sera de savoir à quelle vitesse ils peuvent grandir, à quelle vitesse ils veulent intégrer toute l’équipe, mais ils ont certainement de très bonnes personnes. Et j’espère vraiment qu’ils resteront ensemble pendant de nombreuses années parce que cette équipe, elle a historiquement un lien très fort avec les gens et avec l’unité des membres de l’équipe.

Victoire à domicile de Dennis lors de la première course Eprix de LondresJake Dennis a remporté sa deuxième victoire en carrière en Formule E avec une performance dominante à domicile à Londres.

Alex Lynn avait pris la pole lors d’une séance de qualification sur sol mouillé-sec qui semblait favoriser les pilotes des groupes inférieurs. Cependant, Dennis s’est qualifié à ses côtés et était en mesure de remporter sa deuxième victoire en carrière en Formule E dès le départ.

Dennis a pu prendre la tête lors de la première activation du mode attaque de Lynn et le pilote Mahindra n’a pas pu faire son retour.

Malgré la pression de Nyck de Vries, Lynn a conservé sa deuxième place pendant une grande partie de la course avant d’être reléguée à la troisième place lors d’une activation ultérieure du mode attaque. Dennis a remporté le drapeau à damier et une victoire à domicile lors de la première course de Londres, De Vries en deuxième et Lynn complétant le podium pour une troisième place à domicile.

Techeetah mène le championnat des équipes

Malgré une saison mitigée pour DS Techeetah, qui ne montre pas la forme dominante de ses deux campagnes précédentes, une huitième place pour Antonio Felix da Costa lors de la première manche de Formule E à Londres a permis à Techeetah de prendre la tête du championnat des constructeurs. .

Jean-Eric Vergne n’a pas réussi à marquer dans la course autour du centre ExCel des docks, mais les quatre points de Da Costa ont suffi à les pousser de deux points devant Envision Virgin, entrant dans le deuxième tour de Londres avec 148 contre 146 pour Virgin.

Mercedes entame la riposte au titre de Formule E

Après avoir commencé la saison avec l’air dominant malgré son exclusion des qualifications lors de la deuxième manche de Diriyah en raison d’une infraction au groupe motopropulseur, Mercedes n’a marqué aucun but lors des cinq manches suivantes du championnat de Formule E de cette année.

Mais la deuxième place de Nyck de Vries lors de la première course de Londres, ainsi qu’une septième place pour Stoffel Vandoorne, leur ont offert une opportunité substantielle de grignoter les avances de Virgin et Jaguar, aucune des autres équipes n’ayant marqué le moindre point. lors du premier tour.

Le directeur de l’équipe, Ian James, a déclaré qu’ils disposaient d’un groupe motopropulseur capable de gérer les demandes d’énergie constantes de Londres, démontré par les deux pilotes capables de remonter le peloton malgré des qualifications relativement médiocres. « Avec cette piste n’étant pas trop exigeante en termes de consommation d’énergie, le peloton pouvait pousser jusqu’au bout. Cela n’a pas empêché nos pilotes de dépasser et de se frayer un chemin dans le peloton en vitesse pure.

« Nyck a réalisé des dépassements stellaires, réussissant d’une manière ou d’une autre à terminer la course à la deuxième place sur l’une des pistes de Formule E les plus étroites auxquelles je puisse personnellement penser. Stoffel réussit à faire de même ; réaliser des temps au tour stables et dépasser là où une opportunité s’est présentée, ce qui signifie encore plus de bons points pour l’équipe.

« Jusqu’à présent, Londres nous a également montré à quel point les choses peuvent changer rapidement dans ce championnat ; nous avons réussi à gagner de la place et à réduire l’écart avec les autres équipes au classement par équipes.