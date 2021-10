Aston Martin cherche une livrée plus légère alors que les voitures de F1 se rapprochent des 800 kg · .

Aston Martin envisage de modifier la livrée de sa voiture pour la saison 2022 de Formule 1 car elle cherche à gagner du poids tout en améliorant son esthétique.

De nouveaux règlements techniques pour l’année prochaine augmenteront le poids minimum des voitures de 40 kilogrammes. La dernière augmentation, à 792 kg, a été confirmée par la FIA le mois dernier.

Les équipes ont reçu un poids minimum plus élevé pour tenir compte des modifications apportées à la conception des voitures de l’année prochaine, y compris l’introduction de roues de 18 pouces.

Le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a confirmé à . qu’ils pouvaient ajuster la teinte de la peinture ou laisser plus de zones de leur voiture non peintes pour réaliser un gain de poids.

« Nous examinons tout cela principalement parce que l’année prochaine, je pense que beaucoup de voitures vont devenir plus lourdes à cause de la réglementation ainsi qu’à cause des pneus 18 pouces », a-t-il déclaré.

« Nous cherchons donc partout pour gagner du poids. Et la peinture est l’un de ces domaines où si vous faites du bon travail, vous pouvez économiser, et nous aussi, nous cherchons dans ces domaines maintenant. »

L’équipe anciennement connue sous le nom de Racing Point est passée d’une livrée rose frappante à un vert de course britannique pendant la morte-saison. Szafnauer a déclaré qu’ils espéraient également améliorer l’apparence de leur voiture 2022, en particulier à l’écran.

« L’éthique de la couleur doit rester la même », a-t-il déclaré. « Aston Martin Lagonda, qui nous a aidés avec la couleur, leur équipe de conception examine maintenant ce que nous pouvons faire d’autre pour la rendre peut-être un peu plus distinctive à la télévision, mais sans ruiner l’éthique de la couleur en personne.

« Si vous regardez la voiture au soleil, c’est merveilleux, donc nous voulons garder ça, mais quand c’est à la télévision, assurez-vous que le vert ressort un peu mieux. Cela peut être fait, et c’est ce qu’ils envisagent. Mais pas un grand départ.

