Aston Martin cible l’expansion à environ 800 employés

Le directeur d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a révélé que l’équipe était en train de faire passer ses effectifs de 535 à environ 800.

Aston Martin est revenu sur la grille de Formule 1 pour 2021, grâce à Lawrence Stroll, copropriétaire d’Aston Martin Lagonda.

Auparavant, l’équipe était connue sous le nom de Racing Point sous la propriété de Stroll, mais il s’agit d’une équipe de Formule 1 avec une histoire qui remonte bien plus loin.

Avant l’arrivée de Stroll, il s’appelait Force India, avec Spyker, Midland et Jordan toutes les incarnations précédentes.

En particulier sous le nom de Force India, il s’agissait d’une équipe qui s’est fait connaître pour avoir provoqué des bouleversements avec un budget de Formule 1 beaucoup plus modeste que ceux systématiquement au sommet, bien que finalement le financement se soit tari.

Cela n’a pas été un problème depuis que Stroll est devenu propriétaire, avec une nouvelle soufflerie et une nouvelle usine en cours de développement, tandis que Szafnauer a confirmé que l’effectif actuel d’environ 535 personnes devrait devenir quelque chose comme 800, ou tout ce dont Aston Martin a besoin pour fonctionner avec succès. sous le plafond des coûts.

“Nous avons considérablement augmenté le nombre de personnes que nous avons depuis que nous sommes Force India”, a-t-il déclaré aux journalistes lors du GP d’Azerbaïdjan.

« La nouvelle usine est sur la bonne voie, nous avons déjà commencé à construire, et c’est un gros, gros programme pour recruter encore plus.

«Nous sommes maintenant à environ 535 personnes et nous arriverons à environ 800 personnes ou quelle que soit la bonne taille sous le plafond des coûts.

«Nous travaillons stratégiquement sur cela maintenant et essayons de recruter des personnes partageant les mêmes idées qui veulent venir travailler pour Aston Martin Racing et courir au plus haut niveau. Le processus de recrutement se passe bien.

Un recrutement clé pour Aston Martin alors qu’ils cherchent à gravir la grille était celui du quadruple champion du monde Sebastian Vettel.

Et tandis que Szafnauer a clairement indiqué que leur autre pilote Lance Stroll est loin d’être une recrue, il a expliqué que les changements qui ont eu lieu dans le fonctionnement de l’équipe depuis l’arrivée de Vettel ont été « embrassés » par tous.

“Lance n’est pas un rookie, il est avec nous depuis un moment maintenant et il y a une bonne dynamique entre Lance et Sebastian”, a-t-il affirmé.

« Sebastian a plus d’expérience et la façon dont nous procédons maintenant aux débriefings a un peu changé. Sebastian a élargi notre façon de faire les choses, pas seulement Lance, mais toute l’équipe l’a adopté. »

