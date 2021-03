Aston Martin confiant que Sebastian Vettel «  y arrivera  »

Otmar Szafnauer a refusé de lire trop sur les débuts de Sebastian Vettlel chez Aston Martin, réitérant sa confiance dans le pilote allemand.

Vettel est l’un des pilotes les plus décorés de l’histoire de la Formule 1, ayant remporté quatre championnats du monde, mais il va sans dire qu’il a connu quelques années difficiles ces derniers temps.

Il a terminé P13 avec l’unité motrice inférieure à la normale de Ferrari la saison dernière et a pris un mauvais départ dans la vie avec sa nouvelle équipe, Aston Martin.

Vettel a terminé la course en P15 au Grand Prix de Bahreïn, mais ce n’est même pas proche de toute l’histoire, l’ancien homme de Red Bull récoltant cinq points de pénalité au cours du week-end et partant en bas de la grille.

Malgré ses difficultés jusqu’à présent, le directeur de l’équipe Szafnauer a défendu son nouveau pilote.

Lorsqu’on lui a demandé si Vettel se battait contre les opinions des gens, Szafnauer a déclaré: «Il est très, très tôt pour le dire. Nous n’avons qu’un seul point de données, une race.

«Ouais, ce n’était pas la meilleure course mais si on regarde les points positifs, il devait partir dernier, il courait dans le top 10 pendant un moment, [and he] se sentait bien dans la voiture.

«Juste en le regardant depuis le mur des stands, en regardant ses temps au tour – et ses temps au tour n’étaient pas si différents de Lance [Stroll] qui conduit ici depuis un moment, [he] nous connaît bien, [he] connaît bien la voiture.

«Il a fini par terminer dans une position relativement décente (10e) et a parfois été assez compétitif sur le moyen et le doux [tyres], tout comme Seb.

«Je dois lui parler. Il est bien trop tôt pour le dire.

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel / Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Ce n’est pas seulement le week-end de course qui a été jonché de problèmes pour Vettel, mais aussi des tests de pré-saison – des problèmes de fiabilité avec l’AMR21 signifiaient qu’il ne pouvait faire que 117 tours, le moins de tous les pilotes à plein temps.

Ce n’était certainement pas le départ idéal, surtout compte tenu de la période réduite de trois jours qu’il a fallu pour s’habituer à son nouveau challenger, mais Szafnauer est convaincu que Vettel y arrivera bientôt.

«La voiture qu’il conduit actuellement est totalement différente de ce qu’il conduisait auparavant, des caractéristiques de la voiture, des caractéristiques du groupe motopropulseur, beaucoup de choses», a ajouté Szafnauer.

«Il apprenait à le savoir et à faire des changements de réglages pour lui convenir en qualifications quand il avait les drapeaux jaunes.

«C’est vraiment tôt. Il n’a pas fait beaucoup de tours en essais, nous n’avons eu que trois jours et il a dû partager ces jours avec Lance, et il semblait avoir tous les problèmes.

«Je suis donc toujours convaincu que nous y parviendrons.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.