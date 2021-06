Aston Martin confirme également qu’il a suivi les restrictions de pneus de Pirelli · .

Aston Martin a rejoint Red Bull en insistant sur le fait qu’il respectait les restrictions de Pirelli sur l’utilisation des pneus avant l’accident qui a éliminé l’une de ses voitures du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Lance Stroll a chuté au 29e tour de la course suite à une défaillance de son pneu arrière gauche. La course de Max Verstappen s’est terminée par un échec similaire 16 tours plus tard.

Hier, Pirelli a déclaré qu’à la suite d’une inspection des pneus des deux pilotes et d’autres échantillons prélevés sur le week-end de course, il avait « clairement identifié » les causes des pannes. Il a déclaré que les pneus n’avaient pas échoué en raison de problèmes de production ou de fatigue et que les deux équipes avaient suivi “les paramètres de départ prescrits” spécifiés pour la pression minimale et les températures de couverture.

Cependant, il a également noté qu’une directive technique révisée entrera en vigueur ce week-end spécifiant de nouveaux paramètres que les équipes doivent respecter. Comme . l’a rapporté hier, ces restrictions spécifient comment les pressions des pneus et les températures de couverture seront vérifiées pendant les sessions, y compris les nouveaux contrôles de pression à froid des pneus.

Suite à l’annonce d’hier, Red Bull a affirmé qu’ils avaient « adhéré aux paramètres pneumatiques de Pirelli à tout moment ». Aston Martin a publié une déclaration similaire aujourd’hui.

“Suite au problème des pneus de la voiture de Lance Stroll au 29e tour du Grand Prix d’Azerbaïdjan, nous avons travaillé avec la FIA et Pirelli au cours de leur enquête”, a déclaré l’équipe.

« Nous pouvons confirmer qu’il n’y a eu aucune faute de la voiture qui a causé la défaillance du pneu.

“L’équipe a toujours utilisé ses pneus dans les paramètres prescrits par Pirelli et continuera de le faire.”

