Aston Martin confirme Vettel et Stroll pour 2022

16/09/2021

Act à 11:46 CEST

Aston Martin a confirmé que Sebastian Vettel et Lance Stroll continueront à former leur tandem de pilotes pour la saison 2022. Une nouvelle attendue qui a été officialisée aujourd’hui et qui est une autre pièce du puzzle de la grille pour l’année prochaine en Formule 1.

“Je suis impatient de piloter la nouvelle génération de voitures de Formule 1. Ils ont l’air très différents et les nouveaux règlements techniques devraient nous donner des voitures qui peuvent concourir beaucoup plus étroitement que récemment. Vettel, qui est venu chez Aston Martin cette année après une fin tortueuse chez Ferrari et avec son renouvellement efface les rumeurs de retraite.

Le pilote allemand, quadruple champion du monde avec Red Bull entre 2010 et 2013, ajoute que « les courses les plus excitantes seront formidables pour les pilotes ainsi que pour les fans. Les changements sont si grands que toutes les équipes repartiront de zéro, donc ce sera une grande opportunité pour nous. Je crois en la force de notre nouvelle équipe en pleine croissance, donc j’attends déjà avec impatience 2022. “ Balade de Lance achèvera sa sixième saison en Formule 1 en 2022, accumulant trois podiums et une pole : “Avec Sébastien, nous avons commencé cette campagne ensemble et j’espère continuer le voyage avec lui l’année prochaine”, déclare le Canadien, fils du propriétaire de l’équipe, milliardaire. Laurent. Balade.

“Nous n’avons pas réalisé ce que nous avions prévu de faire cette année, mais cela n’a fait qu’amplifier notre soif de succès pour la saison prochaine. Maintenant, avec le prestige et le soutien d’Aston Martin, et les brillants nouveaux partenaires qu’une marque si prestigieuse a attiré, nous sommes bien positionnés pour améliorer nos performances en 2022 », souligne-t-il. Flâner.

“En tant que quadruple champion du monde, ayant terminé 271 Grands Prix, dont il a remporté 53, Sebastian est également un grand atout pour notre équipe, et l’année prochaine, nous nous attendons à ce que lui et Lance soient performants dans ce qui sera une Formule 1 est très différent de l’actuel. Nous ne sous-estimons jamais nos rivaux, nous n’allons donc pas trop promettre, mais nous savons que Lance et Sebastian tireront le meilleur parti des outils que nous mettrons à leur disposition “, déclare le directeur d’Aston Martin, Omar Szafnauer