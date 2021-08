Aston Martin demande officiellement la révision de la disqualification de Vettel · .

in

Aston Martin poursuivra ses efforts pour annuler la disqualification de Sebastian Vettel du Grand Prix de Hongrie, a confirmé l’équipe.

Vettel a égalé son meilleur résultat de la saison avec la deuxième place dimanche, mais a perdu le résultat lorsque sa voiture a échoué à un contrôle technique. Aston Martin n’a pas été en mesure de fournir l’échantillon de carburant d’un litre requis car seuls 300 ml ont pu être prélevés de la voiture.

L’équipe a initialement signifié son intention de protester contre la décision dimanche soir.

« Après la deuxième place sur route de Sebastian Vettel lors du Grand Prix de Hongrie le dimanche 1er août, il a été disqualifié des résultats lorsqu’un échantillon d’un litre de carburant n’a pas pu être prélevé de sa voiture après la course (une exigence comme stipulé dans le Règlement Technique de la Formule 1 de la FIA) », a déclaré l’équipe dans un communiqué.

“Il n’y avait et n’y a aucune suggestion que la voiture Aston Martin Cognizant Formula One Team AMR21 de Vettel a bénéficié d’un avantage de performance de la violation présumée de la réglementation, ou que c’était délibéré.”

Aston Martin a demandé un réexamen de la décision de la même manière que Red Bull après la pénalité de Lewis Hamilton pour collision avec Max Verstappen lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Pour qu’un examen ait lieu, il doit persuader les stewards qu’il peut fournir de nouvelles informations pertinentes.

« Étant donné que les données de l’équipe indiquaient qu’il y avait plus d’un litre de carburant dans la voiture après la course – 1,74 litre selon les données – l’équipe a immédiatement réservé son droit de faire appel, et a demandé un droit de révision parallèlement à la procédure d’appel, suite à la découverte de nouvelles preuves significatives relatives à la sanction qui ne lui étaient pas disponibles au moment de la décision des commissaires sportifs de la FIA », a-t-il déclaré.

La disqualification de Vettel et sa réintégration potentielle si Aston Martin réussit à renverser la décision a des ramifications pour le combat pour le championnat. Son retrait de la deuxième place du classement a promu Hamilton à cette position. Bien que son rival au championnat Verstappen ait également été promu à la neuvième position, Hamilton a gagné deux points de plus que son rival grâce au changement et mène désormais le championnat des pilotes de huit points.

