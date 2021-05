Aston Martin “devrait être plus forte cette année”, admet Vettel · .

Sebastian Vettel a déclaré que, bien qu’Aston Martin soit plus lente cette année que prévu, il a confiance en leur capacité à progresser.

Réfléchissant à la performance de l’équipe jusqu’à présent cette année lors de la conférence de presse d’hier, Vettel a déclaré: «ce n’est pas un secret [that] nous nous attendions à être plus forts cette année. De toute évidence, pour des raisons que nous ne le sommes pas.

«C’est donc ce que c’est, mais je pense que nous pouvons grandir en équipe. Il y a beaucoup de petites choses que nous cherchons à améliorer. Et je pense que tout le groupe est toujours très excité. L’esprit est génial.

«Je suis donc très heureux où je suis, même si la performance n’est évidemment pas là où nous voulions tous qu’elle soit. Je pense que nous avons accepté cela et que nous essayons de faire de notre mieux à partir de là.

La voiture Aston Martin de cette année est, comme toutes les voitures de F1 2021, une adaptation de son prédécesseur 2020. L’équipe a marqué quatre podiums l’an dernier en tant que Racing Point, dont une victoire au Grand Prix de Sakhir, mais n’a compté que cinq points en trois courses jusqu’à présent cette année. La direction de l’équipe s’est amèrement plainte des changements de règles introduits pendant la saison morte.

Vettel pense également que les modifications de la réglementation aérodynamique introduites cette saison ont causé plus de problèmes à sa nouvelle équipe que beaucoup de leurs rivaux.

«Si vous êtes tout à fait honnête, notre voiture n’est pas assez rapide. Ce que nous pensions et que nous voulions, évidemment, [was] pour être plus rapide. Je pense que les changements de règles nous ont évidemment fait plus de mal qu’ils ne l’ont probablement fait à d’autres personnes, mais c’est ce que c’est donc nous devons en tirer le meilleur parti là où nous sommes. »

