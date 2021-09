Aston Martin embauche l’ancien directeur de l’équipe McLaren F1 Whitmarsh · .

Aston Martin a recruté l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh, et l’a chargé de faire de leur opération des prétendants au championnat du monde d’ici cinq ans.

Le dernier ajout à la campagne de recrutement de l’équipe apporte deux décennies et demie d’expérience acquise dans l’une des meilleures équipes de Formule 1 au cours de son succès dans les années 90 et dans les années 2000.

Whitmarsh, 63 ans, a occupé les postes de PDG du groupe McLaren et de directeur d’équipe de F1 entre 1989 et 2014. En plus des succès remportés par l’équipe au championnat à l’époque avec des pilotes comme Ayrton Senna, Mika Hakkinen et Lewis Hamilton, elle a également étendu ses activités à la technologie. et l’industrie automobile.

Aston Martin l’a embauché pour occuper le poste de PDG du groupe pour sa division Aston Martin Performance Technologies. En plus de ses responsabilités en F1, Whitmarsh sera également impliqué dans la commercialisation des produits et des capacités du groupe dans différentes industries. Il prendra ses fonctions au début du mois prochain.

« Martin assumera des responsabilités de haute direction et m’assistera et me soutiendra dans la définition de la nouvelle orientation stratégique d’Aston Martin Performance Technologies et de ses filiales », a déclaré le président exécutif Lawrence Stroll. Les tâches de Whitmarsh incluront la transformation de l’équipe “en une organisation victorieuse du championnat du monde de Formule 1 au cours des quatre à cinq prochaines années, et sa transformation en une entreprise d’un milliard de livres sterling sur une période similaire”.

Martin a connu une longue carrière réussie et très médiatisée, couvrant les secteurs du sport automobile, de l'automobile, de l'aérospatiale, de la marine et des énergies renouvelables", a poursuivi Stroll. "De plus, il est un vainqueur éprouvé en Formule 1. Il est donc la personne idéale pour travailler avec moi et notre équipe de direction afin de diriger et d'inspirer notre personnel vers de futurs succès sur et hors piste."

Whitmarsh a déclaré qu’il était “totalement convaincu” que l’objectif de Stroll de devenir des prétendants au championnat du monde d’ici 2026 est “un objectif tout à fait réalisable”.

« Je connais et admire Lawrence depuis de nombreuses années et j’ai toujours été extrêmement impressionné par son formidable sens des affaires et son ambition apparemment inépuisable », a déclaré Whitmarsh. “De même, j’ai toujours respecté” l’équipe Silverstone “, si je peux l’appeler ainsi, qui a souvent frappé au-dessus de son poids sous ses diverses incarnations précédentes, et qui a maintenant le poids avec lequel frapper plus fort que jamais.”

“Je sais ce qu’il faut pour gagner en Formule 1 et, inspiré par le leadership de Lawrence et soutenu par les compétences, la passion et la détermination de l’équipe, j’ai l’intention de faire tout mon possible pour m’assurer que notre équipe devienne l’opération gagnante que Lawrence est déterminé que cela devrait être », a-t-il ajouté.

