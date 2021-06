Aston Martin espère que la France mettra un terme aux allégations de fraude

in

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, espère que les performances de son équipe en France ont montré qu’ils n’ont pas enfreint les règles pour améliorer leur voiture.

L’équipe a montré un rythme plus soutenu au cours des deux dernières courses, Sebastian Vettel montant sur le podium à Bakou et les deux voitures entrant dans les points lors du Grand Prix de France ce week-end.

Lance Stroll a montré la plus grande amélioration par rapport à sa position sur la grille de tous les pilotes, passant de son emplacement P19 sur la grille pour rentrer P10 dans une performance impressionnante du Canadien.

Leur nouveau rythme avait déclenché des accusations selon lesquelles l’équipe avait enfreint les règles pour aller de l’avant, en particulier sur la façon dont ils faisaient fonctionner leurs pneus.

L’équipe de Silverstone a été confrontée à des questions sur l’intégrité de sa voiture Racing Point en 2020, car elle était largement surnommée la « Mercedes rose » pour ses supposées similitudes avec le challenger 2019 des Silver Arrows.

Alors que Szafnauer a admis son mécontentement face aux accusations portées contre l’équipe, il était heureux de rejeter toute idée de jeu déloyal avec une solide performance en France.

“C’est frustrant”, a-t-il déclaré, cité par Autosport. « Surtout quand vous savez exactement ce que vous faites et que vous respectez les règles, pour que d’autres personnes qui ne savent pas ce que vous faites vous accusent.

« J’espère que cela les fera taire, mais je peux vous dire que nous n’avons jamais rien fait de fâcheux.

« Nous avons toujours suivi à la fois les prescriptions FIA et Pirelli, et nous continuerons de le faire. »

Avec la nouvelle directive technique de la Formule 1 déclenchée par les événements de Bakou, où Stroll et Max Verstappen ont eu des accidents à grande vitesse après des crevaisons de pneus, Pirelli a augmenté leurs pressions de fonctionnement minimales en France pour éviter toute répétition de ces incidents.

Alors que d’autres équipes luttaient contre le grainage au Paul Ricard et avaient du mal à se familiariser avec les nouvelles conditions de pneus, le directeur de l’équipe Aston Martin a estimé que l’équipe l’a utilisé à son avantage – Vettel déclarant après la course que l’équipe ” devoirs » pour se frayer un chemin dans les points.

“Eh bien, nous pouvons le faire fonctionner”, a ajouté Szafnauer. “Et comme vous l’avez vu, la directive technique sur les pneus est sortie, nous avons dû changer nos méthodes de travail, et cela n’a eu aucun impact sur notre stratégie, ce qui vous dit en quelque sorte que nous suivons la prescription de toute façon.

« Vous devez juste savoir ce que vous faites. Et nous travaillons toujours dans tous les paramètres. C’est juste si vous êtes un peu intelligent sur la façon d’utiliser le pneu, c’est ce qui arrive.

«Il faut regarder certaines des autres équipes qui ont reculé à cause de la directive technique.

«D’où nous nous sommes qualifiés, je pense que nous avons plutôt bien réussi à les placer tous les deux dans les points, ce que j’espérais.

« Peut-être que Seb aurait pu être un peu plus haut parce que c’était très serré à la fin. Mais nous allons prendre ça, nous regrouper, et mieux nous qualifier au prochain et mieux courir. »

Pour poursuivre leurs récents progrès, Szafnauer a également révélé que l’équipe prévoyait d’apporter de nouvelles améliorations à sa voiture pour le prochain double en-tête en Autriche.

“Il y a de nouveaux morceaux ici, et il y a de nouveaux morceaux à venir en Autriche, espérons-le la première course”, a-t-il déclaré. « Je dois voir à quelle vitesse nous pouvons les faire. Ils sont censés être pour la deuxième course en Autriche, ce qui sera probablement encore le cas.

