Aston Martin et Alpine condamnés à une amende pour un moment effrayant dans la voie des stands

Aston Martin et Alpine ont toutes deux été condamnées à une amende pour l’incident de la voie des stands survenu vers la fin de la Q2 à Monza.

Comme c’est toujours le cas sur le circuit étant donné l’importance d’avoir un sillage, aucune équipe n’a voulu être la première à envoyer son pilote pour son dernier run, provoquant une sorte de jeu d’attente.

Une fois que le premier pilote a quitté les stands, le reste des équipes a tenu à sortir le plus rapidement possible, et cela a conduit à un moment effrayant.

L’Aston Martin de Sebastian Vettel a été lâchée directement dans la trajectoire de Lewis Hamilton, provoquant un léger contact entre les deux voitures.

Sans surprise, l’équipe britannique a été condamnée à une amende de 5 000 £ pour la libération dangereuse.

“Plusieurs voitures ont été libérées dans la voie des stands en même temps”, indique un communiqué de la FIA.

« Le pilote de la voiture 5 a été libéré par son équipe, mais en même temps, l’autre voiture de l’équipe a également été libérée.

“Cela a poussé la voiture 5 à se diriger vers la voie rapide lorsque la voiture 44 passait et la voiture 44 a dû prendre des mesures d’évitement pour éviter un incident.”

La tension monte dans la voie des stands à la sortie des voitures Vettel sort alors que Hamilton passe et les deux champions du monde se touchent presque ! #GP italien 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/rUNMRKLZ9h – Formule 1 (@F1) 10 septembre 2021

Juste devant ces deux pilotes se trouvait le garage Alpine, et après avoir presque heurté durement Hamilton, Vettel a dû prendre des mesures d’évitement afin de ne pas éviter un membre du personnel de l’équipe française qui faisait signe à Esteban Ocon de sortir du garage.

Les commissaires sportifs ont jugé les actions du membre du personnel dangereuses et contraires à 12.2.1h du Code Sportif International de la FIA.

Par conséquent, une amende de 5 000 $ a également été infligée à Alpine.

« Plusieurs voitures sont sorties dans la voie des stands en même temps. Le membre de l’équipe de la voiture 31 qui était responsable de la libération de la voiture 31 est revenu dans la voie des stands, près de la voie rapide sur le chemin de la voiture 5 », a déclaré la FIA.

« Bien que les commissaires sportifs acceptent que des membres d’autres équipes soient également entrés aussi loin dans la voie des stands, ils n’ont pas obstrué une autre voiture et n’étaient pas dans une situation particulièrement dangereuse.

“Dans le cas de la voiture 31, les commissaires ont déterminé qu’il s’agissait d’un” acte dangereux. “”