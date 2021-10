Aston Martin explique l’échec du pari de Sebastian Vettel sur les pneus secs au GP de Turquie

Otmar Szafnauer a déclaré que l’équipe faisait confiance au jugement de Sebastian Vettel concernant son changement de pneu sec en Turquie, mais cela s’est finalement retourné contre lui.

La surface d’Istanbul Park s’était légèrement asséchée pendant la course dimanche et, alors qu’il courait dans la partie inférieure des points de la P10, le quadruple champion du monde avait l’impression qu’il allait essayer quelque chose de différent et passer aux pneus secs, pour potentiellement voler un marcher sur ses rivaux.

Cependant, les conditions de piste n’étaient pas dans la bonne fenêtre pour que cette stratégie fonctionne pour le pilote Aston Martin, et il a lutté pour l’adhérence sur son seul tour sur le composé moyen, ce qui l’a fait chuter à P18, et il a terminé un tour par l’heure à laquelle le drapeau à damier est tombé.

Vettel a été interrogé sur la possibilité de passer aux slicks sur la radio de l’équipe, et il a répondu : « Moyen, moyen, allons-y. Ces inters ne peuvent pas être pires.

L’ancien pilote de F1 Christian Dammers a qualifié la décision de « complètement stupide » par la suite et, même si cela n’a pas fonctionné, le directeur de l’équipe Aston Martin a finalement fait confiance à l’instinct de l’Allemand, car c’était lui qui était en piste.

« Il voulait jouer lui-même, nous ne lui avons pas dit non », a déclaré Szafnauer à Autosport. « Seb est venu à la radio et il a dit : ‘Je veux des pneus secs, mets des médiums’ et nous ne l’avons pas défié, nous avons fait ce qu’il a dit. C’est arrivé assez vite, donc nous n’avons pas débattu aussi longtemps avec lui.

« Souvent, nous disons que dans des conditions de séchage comme celle-là, c’est le choix du conducteur. Et nous sommes allés avec ça. Dans l’autre sens, c’est plus une affaire d’équipe, mais sur une piste sèche, le pilote le ressent.

« C’est juste que je pense que cette piste ici est une piste de séchage normale, elle ne sèche pas normalement donc c’est difficile à prévoir. Il a tout de suite su que l’adhérence n’était pas là, alors il est venu dans le tour suivant, mais il a perdu beaucoup de temps.

« Vous devez lui faire confiance, et l’autre chose à laquelle vous devez faire confiance, c’est qu’il est bon dans les conditions humides et difficiles, et c’est exactement ce qui était là-bas.

« Donc, s’il dit que je peux le faire, alors qui sommes-nous pour discuter ? Mais je pense que ce n’était pas la norme, c’est une piste différente sur le mouillé.

« Aurait dû, aurait pu, aurait dû, si cela avait fonctionné et qu’il ait terminé quatrième ou sur le podium, nous aurions été heureux. Donc pas de risque, pas de récompense.

« Ce n’était pas seulement le seul arrêt supplémentaire au stand, car la perte au stand est d’environ 20 secondes ici, mais ce sont les 30 secondes supplémentaires qu’il a perdues dans ce tour et c’est ce qui l’a tué.

« Sur l’intermédiaire, il a fait de très bons temps au tour une fois qu’il a traversé la phase de granulation. »

Quant à son coéquipier Lance Stroll, il a réussi à contrôler sa course relativement confortablement et a ramené son Aston Martin à la maison à une honorable neuvième place, ce qui a plu à son chef d’équipe.

« Une bonne performance solide, il a réalisé de bons temps au tour pendant toute la course », a déclaré Szafnauer. «Je pense que nous l’avons opposé au bon moment. Nous avons eu un arrêt un peu lent malheureusement, et il est difficile de dire où il finirait.

« [Carlos] Sainz a été assez rapide une fois qu’il a traversé la phase de granulation. Mais Lance l’était aussi, alors [a] bonne performance. »