Aston Martin explique U-Turn sur la soufflerie Mercedes

Le patron d’Aston Martin, Lawrence Stroll, a déclaré que son équipe devait utiliser ses propres installations pour obtenir son propre succès, plutôt que de compter sur les autres.

Il y avait eu un accord entre Aston Martin et Mercedes qui permettait à l’équipe de Silverstone de partager la soufflerie des champions du monde en titre.

Parallèlement à l’investissement substantiel que Stroll réalise dans la création d’un groupe Performance Technologies plus large – qu’ils ont embauché pour diriger l’ancien directeur de l’équipe McLaren, Martin Whitmarsh – le milliardaire paie également pour d’importants changements d’infrastructure au sein de l’équipe, pour élargir son personnel dans l’espoir de en compétition pour les titres.

Dans cet esprit, l’équipe a depuis décidé de se retirer de l’accord avec Mercedes afin de développer leurs propres outils aérodynamiques.

“Afin de pouvoir nous battre de manière cohérente pour les championnats du monde, nous avons également besoin de notre propre soufflerie – une autre grande dépense, un coût bien supérieur à 150 millions de livres sterling, et nous avons déjà commencé le processus”, a déclaré Stroll à Autocar.

“Andy [Green, chief technical officer] a changé d’avis [on the agreement]. Il est revenu vers moi et m’a dit : ” Écoutez, je me rends compte qu’il y a un potentiel de hausse sur les temps et la disponibilité que nous avons actuellement en utilisant le tunnel de Mercedes. Mais si vous voulez vraiment être champion du monde, c’est un outil dont nous aurons besoin.

«Cela a coûté un peu d’argent, ce changement d’avis. J’étais content de son premier concept.

Il est de retour! L’ancien patron de McLaren, Martin Whitmarsh, a fait un retour surprise en Formule 1, rejoignant Aston Martin en tant que PDG de leur nouvelle division Performance Technologies. #f1https://t.co/QtYCsamPSc pic.twitter.com/YCaz45ow58 – PlanetF1 (@Planet_F1) 21 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine à minuit le 26 septembre et exclut les Pays-Bas

L’arrivée de Stroll en Formule 1 l’a amené à investir d’énormes sommes d’argent dans l’amélioration de l’équipe basée à Silverstone, qui a longtemps été considérée comme une équipe qui a surpassé ses ressources sous ses apparences comme Racing Point, Force India et Jordan.

Maintenant que l’équipe augmente sa présence et ajoute à son arsenal, on a demandé à Stroll s’il était un ” perturbateur ” en Formule 1.

« Il y a évidemment beaucoup de personnalités très fortes et de gens intelligents en F1. Si vous allez être un push-around, faute d’un meilleur mot, je ne pense pas que vous allez réussir dans ce sport ou dans tout autre », a déclaré l’homme d’affaires.

« Je ne sais pas si j’ai été un perturbateur. J’ai défendu ce que je crois être correct. Je n’ai pas fait cet investissement important pour ne pas me battre pour les championnats du monde.

«Nous allons faire tout ce qu’il faut dans les règles, évidemment, et en étant un gentleman.

« Je ne pense pas que nous ayons fait quelque chose qu’aucune autre équipe ne ferait pour essayer de construire une organisation fantastique. Et je parle quand je pense que quelque chose ne va pas.