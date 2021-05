Aston Martin “ extrêmement démoralisée ” sous Stroll

L’ancien patron de l’équipe de F1, Colin Kolles, a déclaré que le personnel d’Aston Martin était démoralisé sous Lawrence Stroll et avait une vision radicalement différente de lui.

Stroll, le père du pilote Lance, a acheté l’équipe alors connue sous le nom de Force India en 2018 et a changé son nom en Racing Point.

Ils sont restés Racing Point jusqu’à la fin de la campagne 2020, au cours de laquelle ils ont remporté une course et terminé P4 du championnat des constructeurs, avant de devenir Aston Martin.

Leur succès relatif la saison dernière a provoqué une énorme controverse, leur voiture étant extrêmement similaire à la Mercedes 2019.

Selon Kolles, ancien directeur de l’équipe de Force India, les ingénieurs ne voulaient pas adopter cette approche mais y ont été contraints par Stroll.

«Dans le passé, les ingénieurs étaient autorisés à se développer là-bas», aurait-il déclaré à Sport1 par Grandpx.news.

«Ils avaient peu de budget, ils étaient très jeunes et efficaces, très motivés et dans certains cas aussi très innovants. Depuis que Stroll est aux commandes, les choses ont changé. Et je veux dire tout.

«Les ingénieurs voulaient en fait construire une voiture différente – une avec un arrière fortement incliné comme la Red Bull – parce que l’équipe avait fabriqué ses voitures selon cette philosophie pendant des années.

«Mais Stroll ne voulait qu’une copie de la Mercedes parce que cela lui semblait être le moyen le plus simple d’atteindre ses objectifs. C’est ma façon ou pas du tout – c’est la mentalité de Stroll.

«Il a tout acheté à Wolff.

Exécution d’une conception similaire à Mercedes a nui à Aston Martin cette année car leur conception à faible râteau n’a pas bien fonctionné avec les nouvelles réglementations aérodynamiques.

Alors que l’année dernière, ils avaient souvent la troisième voiture la plus rapide, le challenger de cette année semble être aussi bas que sixième ou septième dans l’ordre hiérarchique.

Selon Kolles, étant donné qu’ils voulaient lancer une approche à rake élevé l’année dernière, les ingénieurs sont mécontents de la situation et le moral est au plus bas dans toute l’équipe.

«Les ingénieurs ne peuvent rien faire avec une voiture dont ils ne voulaient pas du tout», a-t-il ajouté.

«Ils sont maintenant extrêmement démoralisés et suspendus dans les airs. Il y a beaucoup de mécontentement dans cette équipe maintenant.

La promenade est envisagerait encore une action en justice sur les changements de règles de cette année – mais veut d’abord que Mercedes l’aide à combattre son coin.

