Aston Martin inaugure une nouvelle usine de F1 “à la pointe de la technologie” de 200 millions de livres sterling · .

Aston Martin a commencé la construction de sa nouvelle usine de Formule 1 qui devrait ouvrir ses portes début 2023.

Couvrant 37 000 mètres carrés et construit pour un coût de 150 à 200 millions de livres sterling, l’expansion massive de ses locaux actuels à côté du circuit de Silverstone comprendra une nouvelle soufflerie et un simulateur. En plus d’améliorer considérablement les installations de l’équipe, il rassemblera le personnel actuellement réparti sur plusieurs sites en un seul endroit.

Une cérémonie d’inauguration officielle a été organisée avec la participation du président exécutif d’Aston Martin, Lawrence Stroll, et du PDG de l’équipe, Otmar Szafnauer, ainsi que du président de JCB, Lord Bamford. Stroll a promis que l’usine de son équipe serait “la seule actuellement adaptée à l’usage avec les réglementations financières prises en compte”.

Les nouveaux locaux ont été conçus par Ridge and Partners et sont construits en collaboration avec Gardiner et Theobald. Deux nouveaux bâtiments seront construits à côté de l’installation existante, avec une passerelle reliant les trois.

Un nouveau bâtiment abritera les services de conception, de fabrication et de marketing de l’équipe. Une autre comprendra une nouvelle soufflerie dotée d’un système routier roulant à ceinture d’acier à jour et d’une zone de section d’imagerie des flux. Le bâtiment existant sera réaménagé pour abriter les locaux du personnel et le service logistique.

La nouvelle base d’Aston Martin abritera sa main-d’œuvre élargie. Ce sera la première nouvelle usine construite par une équipe de F1 en 17 ans. Stroll s’attend à ce qu’il établisse la norme dans le sport.

« Il s’agit d’un tout nouveau campus adapté aux besoins, a-t-il déclaré. “C’est le plus récent, à la pointe de la technologie.”

“Ce sera la première usine 5G, entièrement durable”, a expliqué Stroll. « Ce sera une véritable usine intelligente dans tous les sens du terme. »

Il considère l’agrandissement des locaux d’Aston Martin comme essentiel à l’objectif de l’équipe de concourir pour le championnat.

“C’est vraiment conforme à notre campagne de recrutement agressive et ambitieuse ici”, a déclaré Stroll. « Nous pourrons avoir les effectifs que nous voulons et dont nous avons désespérément besoin, encore une fois, pour réaliser mes ambitions de me battre pour les championnats du monde.

« Ce sera un lieu inspirant et stimulant pour travailler, concevoir, fabriquer et, espérons-le, gagner. C’est donc vraiment la première grande étape en plus de ce que nous avons fait jusqu’à présent dans la mesure où nous avons pu en ce qui concerne les locaux.

Stroll s’attend à ce que la base d’Aston Martin dépasse celle de ses rivaux une fois qu’elle sera terminée.

“Il n’y a jamais rien eu de tel dans l’automobile, que ce soit en F1 ou autre, certainement pas en course”, a-t-il déclaré. “Cela montre ma confiance en l’équipe, cela confirme mes ambitions, et cela confirme ma croyance en la Formule 1, car c’est aussi vraiment un investissement en Formule 1.”

L’équipe agrandira son installation actuelle adjacente à Silverstone

