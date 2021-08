Aston Martin lance un recours contre la disqualification de Sebastian Vettel

in

Aston Martin va de l’avant en demandant un examen formel de la disqualification de Sebastian Vettel du Grand Prix de Hongrie.

Vettel avait franchi la ligne d’arrivée en tant que deuxième pour la deuxième fois cette année, après l’avoir fait auparavant en Azerbaïdjan.

Au Hungaroring, il a réussi à éviter le carnage au premier virage et après que Lewis Hamilton soit tombé à l’arrière du peloton à la suite d’une erreur de stratégie de Mercedes au redémarrage, l’Allemand a poursuivi l’éventuel vainqueur Esteban Ocon pendant le reste des 70 tours. .

L’ancien quadruple champion du monde a arrêté sa voiture en piste plutôt que de regagner le parking désigné pour les trois premiers et au lendemain de la course, il est apparu que les commissaires avaient été informés d’une infraction potentielle.

Il s’est avéré que la FIA n’était pas en mesure d’extraire suffisamment de carburant du réservoir de l’Aston Martin pour tester un échantillon et Vettel a été disqualifié, propulsant Hamilton et Carlos Sainz respectivement deuxième et troisième.

5 août 2021

Aston Martin a rapidement exprimé son intention de faire appel et a eu 96 heures pour demander formellement un réexamen. La date limite approchait à grands pas, mais ils ont maintenant officiellement annoncé qu’ils contesteraient le verdict et entameraient la procédure d’appel.

L’équipe a indiqué dans un communiqué qu’elle avait “découvert de nouvelles preuves importantes” pour étayer son cas, après avoir exprimé son opinion après la course qu’il y avait en fait suffisamment de carburant dans la voiture pour prélever l’échantillon.

La déclaration disait : “Après la course de Sebastian Vettel à la deuxième place sur route du Grand Prix de Hongrie le dimanche 1er août, il a été disqualifié des résultats lorsqu’un échantillon de 1,0 litre de carburant n’a pas pu être prélevé de sa voiture après la course (une exigence telle que définie dans le Règlement technique de la FIA Formule 1).

“Il n’y avait et n’y a aucune suggestion que la voiture AMR21 de Vettel a bénéficié d’un avantage de performance de la violation présumée de la réglementation, ou que c’était délibéré.

« Étant donné que les données de l’équipe indiquaient qu’il y avait plus de 1,0 litre de carburant dans la voiture après la course – 1,74 litre selon les données – l’équipe a immédiatement réservé son droit d’appel et a demandé un droit de révision parallèlement à la procédure d’appel, car le résultat d’avoir découvert de nouvelles preuves significatives concernant la sanction qui n’étaient pas disponibles au moment de la décision des commissaires sportifs de la FIA.