Aston Martin : les règles financières de la F1 seront un nouveau « champ de bataille »

in

Le directeur financier d’Aston Martin pense que le prochain “champ de bataille” en Formule 1 sera de savoir quelle équipe peut utiliser son budget le plus judicieusement.

Un plafond budgétaire de 145 millions de dollars est entré en vigueur dans le sport pour la première fois dans l’histoire de la Formule 1 cette saison, ce qui a limité les dépenses sur l’ensemble de la grille.

Ce montant sera réduit à 140 millions de dollars en 2022, puis à 135 millions de dollars en 2023 dans le cadre des efforts visant à rendre le sport plus durable financièrement.

Robert Yeowart, directeur financier d’Aston Martin, a expliqué comment les différentes équipes seront affectées par les restrictions budgétaires, l’équipe basée à Silverstone augmentant activement son personnel à 800 personnes pour essayer de rivaliser au sommet.

“Nous sommes légèrement différents de certaines des autres équipes”, a-t-il déclaré lors d’une conférence téléphonique avec le partenaire de l’équipe IFS, cité par MotorsportWeek.com.

« Les trois grands [Mercedes, Red Bull and Ferrari] devons s’adapter et baisser, alors que nous prévoyons que notre taille future sera conforme au plafond des coûts, donc nous nous rapprochons en fait de celui-ci.

“Je pense que ce qui se passera au cours des deux prochaines années, alors que le plafond descend à 135 millions de dollars en 2023, c’est que les équipes auront toutes grandi ou se seront réduites, puis le champ de bataille sera de savoir qui le dépense le meilleur.

« Il s’agira de savoir à quoi ils le dépensent, le meilleur ratio livre/temps au tour, qui fait ce qu’il faut, qui s’assure d’utiliser au mieux ses actifs.

« Et puis mettre en place l’analyse, les outils de reporting, qui nous permettent de vraiment comprendre ce que nous dépensons – cela va être essentiel.

«Je pense que cela deviendra presque aussi avantageux que la façon dont vous interprétez les règlements techniques, ce que les techniciens font depuis des années et des années et des années.

« Ils savent absolument repérer toutes les petites failles et toutes les rides [in the regulations], je pense que ça va être quelque chose de vraiment intéressant pour nous.

Découvrez toutes les dernières marchandises Sebastian Vettel/Aston Martin via la boutique officielle de Formule 1

Yeowart dit que les détails les plus fins sont encore en train d’être réglés sur les dépenses qui entreront dans le plafond budgétaire et celles qui sont exclues, sur lesquelles le personnel financier de haut en bas de la grille recherche déjà des conseils – dans l’espoir que les règles du jeu financières seront équitables. ont finalement le même effet pour les courses sur piste.

“Je pense qu’en ce moment, parce que ce n’est que les premiers jours, nous voyons un certain nombre de clarifications de la part des équipes”, a déclaré Yeowart.

“Certains d’entre eux sont de niveau raisonnablement bas, il y a eu beaucoup de directives émises par la FIA qui accompagnent les règlements eux-mêmes et donnent de la couleur à ce qu’ils signifient.

« Le meilleur exemple est probablement la santé et la sécurité ; la santé et la sécurité sont exclues, alors où cela commence-t-il et où finit-il ? Il est assez difficile de mettre des limites autour de cela.

« À un moment donné, c’était ‘c’est que la structure de choc arrière, comme c’est la sécurité, c’est que la monocoque, comme c’est la sécurité’ ; pourriez-vous commencer à exclure toutes ces choses ? Vous devez donc resserrer certaines de ces définitions au début.

« Je pense que jusqu’à présent, au sein du groupe CFO, nous avons assez de bon sens sur ces choses.

“Plus nous pouvons resserrer ces définitions, plus vous obtenez des règles du jeu équitables.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !